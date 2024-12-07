Чипи не головне: люди цінують не продуктивність, а інший показник смартфонів

Стало відомо, що для користувачів важливіше в смартфонах: час роботи батареї чи продуктивність.

Опитування, проведене в соцмережах і на вебсайті Android Authority, показало, чи цінують люди продуктивність смартфонів.

Очікується, що процесор Snapdragon 8 Elite буде встановлений на низці найкращих телефонів Android у 2025 році, і він забезпечує значне підвищення продуктивності.

Qualcomm — не єдиний виробник чипів, який домігся помітних успіхів, оскільки MediaTek Dimensity 9400 пропонує великий графічний приріст і значні поліпшення в терміні служби батареї. Але що важливіше для наших читачів? Було проведено опитування, що ж із характеристик смартфона важливіше для користувачів.

Більшість респондентів цінують час роботи батареї більше, ніж продуктивність. Найбільш однобокий результат був на сайті, де майже 85% респондентів сайту заявили, що для них важливіший час роботи батареї. Опитування у Twitter показало, що дві третини передплатників все одно проголосували за автономність.

"У мене більш ніж достатньо продуктивності в моєму телефоні", — написав читач TonyB на сайті. "Єдине, на що я звертаю увагу під час оновлення, — це час роботи батареї та поліпшення камери. Я також не використовую свій телефон як ігровий пристрій".

"Якщо не достатньо заряду батареї, який сенс у продуктивності", — написав підписник YouTube pradgore9805. "Це має сенс, оскільки вся продуктивність у світі нічого не означає, якщо телефон миттєво розрядиться".

Проте кілька читачів обґрунтували свою причину вибору продуктивності. Вони зазначили, що у них є зовнішні акумулятори або вони рідко відходять далеко від розетки. Підписник YouTube pudinichigo91 також написав, що "ви завжди можете використовувати зовнішній акумулятор, якщо час роботи батареї є проблемою, але не можете нічого зробити з низькою продуктивністю".

Це хороший момент, оскільки такі заходи, як очищення кешу, перезавантаження телефону і використання віртуальної оперативної пам'яті, можуть дати лише обмежений ефект у плані підвищення продуктивності.

Раніше ми писали про найкращі смартфони з акумулятором 4000 мАг. Смартфони з батареями ємністю 4000 мАг забезпечують баланс потужності та продуктивності для використання протягом усього дня. Відповідні варіанти можна знайти в Apple, Motorola, OnePlus.