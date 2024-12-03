В Европе нашли замену газу из России: десятки тонн водорода будут поставляться "задаром"

Англия и Шотландия нашли дешевый способ транспортировки водорода, так что платить за российский газ уже не придется.

Компания Exolum запустила проект коммерческого масштаба, который использует существующую нефтяную инфраструктуру для транспортировки и хранения зеленого водорода. Он базируется в крупнейшем грузовом порту Англии, Иммингеме, пишет ecoticias.com.

При финансировании в размере 505 000 фунтов стерлингов от правительства Великобритании проект демонстрирует огромный потенциал технологии LOHC.

20 тонн водорода будут перемещаться пока по 1,5-километровому трубопроводу. В будущем масштабы увеличатся. Размещая хранилища в непосредственной близости от таких мест, как промышленные узлы и порты, Exolum строит цепочку поставок для продвижения перехода на чистую энергию. Кроме того, компания планирует выйти за пределы Иммингема. Ее миссия — создать ежегодное распределение 4,6 ТВт*ч водорода. Это составляет около 30% прогнозируемого спроса на водород в Великобритании к 2030 году. Такая интеграция, безусловно, подталкивает к переходу с помощью перепрофилированной инфраструктуры ископаемого топлива к быстрому и экономичному переходу на чистую энергию.

Одновременно проект LHyTS в настоящее время изучает LOHC для транспортировки водорода в больших объемах. Этот проект не просто облегчает цепочку поставок, связывающую Шотландию с Нидерландами, но и может оказаться очень важным шагом на пути к тому, чтобы Шотландия в конечном итоге стала экспортером зеленого водорода к 2045 году.

В основе проекта лежат два предлагаемых экспортных терминала — St Fergus и Sullom Voe. Они будут способны переправлять до 40 100 тонн в год к 2027 году и до 250 500 тонн к 2031 году. Это демонстрирует масштабируемость и жизнеспособность технологии LOHC для международного импорта водорода.

Одним из четких выводов было относительно экономической эффективности транспортировки водорода в диапазоне от 4,80 фунтов стерлингов/кг H2 (5,56 евро) для сценариев меньшего масштаба до 2,56 фунтов стерлингов/кг H2 (2,96 евро) для экспорта в больших масштабах, что обещает доступность наряду с устойчивостью. Это сделает Шотландию потенциальным центром экспорта зеленого водорода в Европе.

Работа Exolum в регионе Хамбер и его экосистеме водородных транспортных средств в долине реки Тис представляет собой объединение центров производства, транспортировки и потребления. Кроме того, сосредоточенность Шотландии на международном сотрудничестве делает сущность водородной экономики по-настоящему глобальной.

Ранее мы писали, что супертурбина положит конец газу из России и будет обеспечивать энергией всю Европу. Проект HyflexPower направлен ​​на то, чтобы продемонстрировать потенциал водорода как экологически чистого и доступного энергоносителя для производства электроэнергии и тепла, а также представить альтернативные способы сокращения выбросов углерода.