У Європі знайшли заміну газу з Росії: десятки тонн водню постачатимуть "задарма"

Англія і Шотландія знайшли дешевий спосіб транспортування водню, тож платити за російський газ уже не доведеться.

Компанія Exolum запустила проєкт комерційного масштабу, який використовує наявну нафтову інфраструктуру для транспортування і зберігання зеленого водню. Він базується в найбільшому вантажному порту Англії, Іммінгемі, пише ecoticias.com.

За фінансування в розмірі 505 000 фунтів стерлінгів від уряду Великої Британії проєкт демонструє величезний потенціал технології LOHC.

20 тонн водню переміщатимуться поки що 1,5-кілометровим трубопроводом. У майбутньому масштаби збільшаться. Розміщуючи сховища в безпосередній близькості від таких місць, як промислові вузли і порти, Exolum будує ланцюжок поставок для просування переходу на чисту енергію. Крім того, компанія планує вийти за межі Іммінгема. Її місія — створити щорічний розподіл 4,6 ТВт*год водню. Це становить близько 30% прогнозованого попиту на водень у Великій Британії до 2030 року. Така інтеграція, безумовно, підштовхує до переходу за допомогою перепрофільованої інфраструктури викопного палива до швидкого й економічного переходу на чисту енергію.

Одночасно проєкт LHyTS наразі вивчає LOHC для транспортування водню у великих обсягах. Цей проєкт не просто полегшує ланцюжок поставок, що зв'язує Шотландію з Нідерландами, а й може виявитися дуже важливим кроком на шляху до того, щоб Шотландія в кінцевому підсумку стала експортером зеленого водню до 2045 року.

В основі проєкту лежать два пропонованих експортних термінали — St Fergus і Sullom Voe. Вони будуть здатні переправляти до 40 100 тонн на рік до 2027 року і до 250 500 тонн до 2031 року. Це демонструє масштабованість і життєздатність технології LOHC для міжнародного імпорту водню.

Одним із чітких висновків було щодо економічної ефективності транспортування водню в діапазоні від 4,80 фунтів стерлінгів/кг H2 (5,56 євро) для сценаріїв меншого масштабу до 2,56 фунтів стерлінгів/кг H2 (2,96 євро) для експорту у більших масштабах, що обіцяє доступність поряд зі стійкістю. Це зробить Шотландію потенційним центром експорту зеленого водню в Європі.

Робота Exolum у регіоні Хамбер та його екосистемі водневих транспортних засобів у долині річки Тис являє собою об'єднання центрів виробництва, транспортування та споживання. Крім того, зосередженість Шотландії на міжнародній співпраці робить сутність водневої економіки по-справжньому глобальною.

Раніше ми писали, що супертурбіна покладе край газу з Росії та забезпечуватиме енергією всю Європу. Проєкт HyflexPower спрямований на те, щоб продемонструвати потенціал водню як екологічно чистого і доступного енергоносія для виробництва електроенергії і тепла, а також представити альтернативні способи скорочення викидів вуглецю.