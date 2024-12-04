Помещается на ладони: на что способна самая маленькая в мире солнечная зарядная станция

Несмотря на свои небольшие размеры, устройство накапливает до 99 Вт*ч электроэнергии и поддерживает солнечные панели.

Самая маленькая в мире зарядная станция Jackery Explorer 100 Plus может производить солнечную энергию дома или в офисе. Редактор сайта ZDnet Адриан Кингсли-Хьюз протестировал устройство и поделился своими впечатлениями.

Зарядные станции — это внешние аккумуляторы, которые хранят довольно большое количество энергии, некоторые модели могут самостоятельно добывать ее при подключении к солнечным панелям. Как правило, такие станции довольно тяжелые и громоздкие, но Jackery Explorer 100 Plus является исключением.

Устройство весит меньше килограмма (965 г) и помещается на ладони. Станция с габаритами 12,6 x 8,65 x 8,7 см не занимает много места на столе, полу или подоконнике, но все еще достаточно большая, чтобы не влезать в стандартную сумку для ноутбука. Впрочем, этой цели существуют другие переносные аккумуляторы.

В ее основе лежит батарея типа LiFePO4 емкостью 31 000 мАч (99 Втч), которая полностью заряжается за 2 часа при помощи солнечной панели SolarSaga 100, 1,8 часа с использованием зарядного устройства PD мощностью 100 Вт или 2,5 часа с использованием автомобильной зарядки 12 В. Мощность модели составляет 128 Вт, а срок службы — 8 лет при ежедневном использовании.

Обзор Jackery Explorer 100 Plus

Explorer 100 Plus также оснащен компактным, но полностью функциональным ЖК-дисплеем, который отображает всю необходимую информацию о работе электростанции. В том числе: входную и выходную мощность, оставшееся время зарядки и разрядки, индикатор низкого заряда батареи и предупреждения о слишком высокой или низкой температуре. Есть также два выхода USB-C и один USB-A.

К сожалению, Jackery Explorer 100 Plus не имеет выходов переменного тока. Самая маленькая электростанция Jackery с выходом переменного тока — Explorer 240.

По словам обозревателя, Jackery Explorer 100 Plus выдержала все тесты, доказав свою надежность и заявленные производителем характеристики. Она смогла выдержать перегрузку без критического повышения температуры благодаря системе управления теплом. Это хороший генератор солнечной энергии, который в Украине продается за 4500 грн.

Ранее эксперты назвали 5 лучших солнечных генераторов для дома и квартиры. Зарядные станции с подключением к солнечным панелям делают компании Anker, EcoFlow, Jackery, Zendure.