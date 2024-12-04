Поміщається на долоні: на що здатна найменша у світі сонячна зарядна станція

Попри свої невеликі розміри, пристрій накопичує до 99 Вт*год електроенергії та підтримує сонячні панелі.

Найменша у світі зарядна станція Jackery Explorer 100 Plus може виробляти сонячну енергію вдома або в офісі. Редактор сайту ZDnet Адріан Кінгслі-Гьюз протестував пристрій і поділився своїми враженнями.

Зарядні станції — це зовнішні акумулятори, які зберігають доволі велику кількість енергії, деякі моделі можуть самостійно видобувати її при підключенні до сонячних панелей. Як правило, такі станції досить важкі та громіздкі, але Jackery Explorer 100 Plus є винятком.

Пристрій важить менше кілограма (965 г) і поміщається на долоні. Станція з габаритами 12,6 x 8,65 x 8,7 см не займає багато місця на столі, підлозі або підвіконні, але все ще досить велика, щоб не влазити в стандартну сумку для ноутбука. Втім, для цієї мети існують інші переносні акумулятори.

В її основі лежить батарея типу LiFePO4 ємністю 31 000 мАг (99 Втг), яка повністю заряджається за 2 години за допомогою сонячної панелі SolarSaga 100, 1,8 години з використанням зарядного пристрою PD потужністю 100 Вт або 2,5 години з використанням автомобільної зарядки 12 В. Потужність моделі становить 128 Вт, а термін служби — 8 років при щоденному використанні.

Огляд Jackery Explorer 100 Plus

Explorer 100 Plus також оснащений компактним, але повністю функціональним РК-дисплеєм, який відображає всю необхідну інформацію про роботу електростанції. Зокрема: вхідну і вихідну потужність, час, що залишився для заряджання і розряджання, індикатор низького заряду батареї і попередження про занадто високу або низьку температуру. Є також два виходи USB-C і один USB-A.

На жаль, Jackery Explorer 100 Plus не має виходів змінного струму. Найменша електростанція Jackery з виходом змінного струму — Explorer 240.

За словами оглядача, Jackery Explorer 100 Plus витримала всі тести, довівши свою надійність і заявлені виробником характеристики. Вона змогла витримати перевантаження без критичного підвищення температури завдяки системі управління теплом. Це хороший генератор сонячної енергії, який в Україні продається за 4500 грн.

Раніше експерти назвали 5 найкращих сонячних генераторів для дому та квартири. Зарядні станції з підключенням до сонячних панелей роблять компанії Anker, EcoFlow, Jackery, Zendure.