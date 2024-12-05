Прощайте, ветряные турбины: новая технология может обеспечить 20 лет бесплатной энергии

Ветряк SZYARA 12000W способен работать при минимальной скорости ветра 1,3 м/с; максимальная скорость ветра составляет до 40 м/с, что дает возможность использовать его в крайне неблагоприятных и экстремальных погодных условиях

Инновационное решение для использования энергии ветра теперь представлено в виде вертикальных ветряных турбин SZYARA 12000W. Это современное устройство превращает дома в энергоэффективные пространства, пишет ecoticias.com.

Вертикальная ветряная турбина SZYARA 12000W имеет срок службы до 20 лет, что делает ее долгосрочным решением для любого домовладения. Она оснащена запатентованным генератором переменного тока с постоянными магнитами, объединяющим статор с уменьшенным крутящим моментом и повышенной эффективностью, чтобы гарантировать максимальную выработку с минимальными потерями энергии. Кроме того, контроллер заряда MPPT оптимизирует преобразование энергии для эффективности при изменениях скорости ветра, тем самым увеличивая эффективность устройства. Использование этой технологии с солнечной панелью поможет создать гибридную систему, которая максимально генерирует зеленую энергию.

Ветряк способен работать при минимальной скорости ветра 1,3 м/с; при этом максимальная скорость ветра составляет до 40 м/с, что дает возможность использовать его в крайне неблагоприятных и экстремальных погодных условиях.

Он имеет три лопасти, изготовленные из высококачественного стекловолокна. Это дает малый вес и высокую прочность, что гарантирует производительность на протяжении двух десятилетий. Применять устройство можно как в городской среде, так и в сельской местности.

Ветряная турбина SZYARA 12000W

SZYARA 12000W Turbine имеет низкий уровень шума, минималистичный дизайн, который позволяет расположить ее на приусадебном участке, на крыше дома и пр. Корпус ветряка устойчив к коррозии и может выдерживать ветер без значительных повреждений. Установить турбину можно самостоятельно — без помощи профессионалов. На высоте 7-12 метров можно добиться оптимального захвата ветра в конкретных условиях, пишет СМИ. Она проста и в обслуживании.

"Домовладельцы могут легко настроить турбину, поскольку она поддерживает 12 В, 24 В, 48 В и 220 В. Это обеспечивает максимальную гибкость при подключении к различным типам систем", — говорится в материале.

Ранее мы писали, что в Британии возникла проблема с лишней "зеленой" энергией. Страна увеличила производство ветровой энергии, однако ее энергосистема не поспевает за темпами роста мощности, что приводит к перегрузкам.