Прощавайте, вітряні турбіни: нова технологія може забезпечити 20 років безкоштовної енергії

Вітряк SZYARA 12000W здатний працювати за мінімальної швидкості вітру 1,3 м/с; максимальна швидкість вітру становить до 40 м/с, що дає змогу використовувати його у вкрай несприятливих та екстремальних погодних умовах.

Інноваційне рішення для використання енергії вітру тепер представлено у вигляді вертикальних вітряних турбін SZYARA 12000W. Цей сучасний пристрій перетворює будинки на енергоефективні простори, пише ecoticias.com.

Вертикальна вітряна турбіна SZYARA 12000W має термін служби до 20 років, що робить її довгостроковим рішенням для будь-якого домоволодіння. Вона оснащена запатентованим генератором змінного струму з постійними магнітами, що об'єднує статор зі зменшеним крутним моментом і підвищеною ефективністю, щоб гарантувати максимальне вироблення з мінімальними втратами енергії. Крім того, контролер заряду MPPT оптимізує перетворення енергії для ефективності при змінах швидкості вітру, тим самим збільшуючи ефективність пристрою. Використання цієї технології з сонячною панеллю допоможе створити гібридну систему, яка максимально генерує зелену енергію.

Вітряк здатний працювати за мінімальної швидкості вітру 1,3 м/с; водночас максимальна швидкість вітру становить до 40 м/с, що дає змогу використовувати його у вкрай несприятливих та екстремальних погодних умовах.

Він має три лопаті, виготовлені з високоякісного скловолокна. Це дає малу вагу і високу міцність, що гарантує продуктивність протягом двох десятиліть. Застосовувати пристрій можна як у міському середовищі, так і в сільській місцевості.

Вітряна турбіна SZYARA 12000W

SZYARA 12000W Turbine має низький рівень шуму, мінімалістичний дизайн, який дає змогу розташувати її на присадибній ділянці, на даху будинку тощо. Корпус вітряка стійкий до корозії та може витримувати вітер без значних пошкоджень. Встановити турбіну можна самостійно — без допомоги професіоналів. На висоті 7-12 метрів можна домогтися оптимального захоплення вітру в конкретних умовах, пише ЗМІ. Вона проста і в обслуговуванні.

"Домовласники можуть легко налаштувати турбіну, оскільки вона підтримує 12 В, 24 В, 48 В і 220 В. Це забезпечує максимальну гнучкість під час підключення до різних типів систем", — ідеться в матеріалі.

Раніше ми писали, що в Британії виникла проблема із зайвою "зеленою" енергією. Країна збільшила виробництво вітрової енергії, проте її енергосистема не встигає за темпами зростання потужності, що призводить до перевантажень.