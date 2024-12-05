У Британії виникла проблема із зайвою "зеленою" енергією: що з нею хочуть зробити

Британія збільшила виробництво вітрової енергії, проте її енергосистема не встигає за темпами зростання потужності, що призводить до перевантажень.

Великій Британії доводиться відключати вітряні турбіни через проблеми з надлишковим виробництвом відновлюваної енергії, у зв'язку з чим з'явилися пропозиції використовувати ці надлишки для майнінгу криптовалют. Про це пише портал Bitcoinist.

Так, ситуацію з відключенням турбін у Британії прокоментував гендиректор і голова ради директорів компанії Marathon Digital Фред Тіль. Відомий майнер висловив думку, що майнінг біткоїнів може допомогти країні впоратися з перевантаженням мережі через надлишок енергії. Він також припустив, що майнінг може зробити зелену енергетику економічно вигіднішою.

"Оператори мереж і власники відновлюваних активів повинні розуміти, що додавання великих диспетчерських навантажень, як-от майнінг біткоїнів за лічильником на об'єктах відновлюваної енергетики, є єдиним способом усунення перевантаження мережі та втрат енергії", — заявив Фред Тіль.

Ідею також підтримав Метью Сігел з компанії з управління інвестиціями VanEck, написавши в соціальній мережі X, що надлишкову енергію від вітряних електростанцій можна спрямувати на майнінг біткоїнів.

"Велика Британія могла б добувати біткоїн за допомогою надлишкової енергії вітру, але замість цього вона платить операторам вітряних електростанцій мільярд фунтів на рік за те, що вони вимикають турбіни", — зазначив Метью Сігел.

Повідомляється, багато компаній у різних країнах вивчають можливість використання майнінгу для врегулювання проблеми надлишкової енергії, проте більшість британських постачальників енергії поки що не розглядають це рішення.

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Зі свого боку регіон Берн у Швейцарії вже схвалив рекомендацію щодо оцінки видобутку біткоїнів з метою стабілізації енергосистеми завдяки використанню надлишкової відновлюваної енергії. Наразі швейцарський уряд оцінює інтеграцію майнінгу біткоїнів у свою енергетичну стратегію.

Як зазначають у виданні, за останні кілька років Британія наростила свої потужності з виробництва вітрової енергії. За останні п'ять років потужність її офшорних вітрогенераторів зросла на 50%. Однак її мережева потужність не встигає за темпами зростання потужності вітроенергетики, що призводить до проблем із перевантаженнями.

Нагадаємо, 2024 року британці витратили 1 млрд фунтів стерлінгів на тимчасове вимкнення вітряних турбін, оскільки енергосистема не справляється з потужністю, яку їй постачають. Згідно з офіційними даними, обсяг "скороченої" вітроенергетики за 11 місяців 2024 року становив майже 6,6 терават-годин, що вище за показник за весь минулий рік, який становив 3,8 ТВт-год.

Також повідомлялося, що найбільша енергетична компанія Японії TEPCO вже почала майнити біткоїни через свою дочірню компанію Agile Energy X, використовуючи надлишки поновлюваної енергії, які в іншому випадку були б витрачені даремно.