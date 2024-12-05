Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Діджитал

У Британії виникла проблема із зайвою "зеленою" енергією: що з нею хочуть зробити

Вітряні турбіни, вітроенергетика, енергія, фото
Фото: Pexels | Енергію від вітряних турбін хочуть використовувати для майнінгу

Британія збільшила виробництво вітрової енергії, проте її енергосистема не встигає за темпами зростання потужності, що призводить до перевантажень.

Великій Британії доводиться відключати вітряні турбіни через проблеми з надлишковим виробництвом відновлюваної енергії, у зв'язку з чим з'явилися пропозиції використовувати ці надлишки для майнінгу криптовалют. Про це пише портал Bitcoinist.

Так, ситуацію з відключенням турбін у Британії прокоментував гендиректор і голова ради директорів компанії Marathon Digital Фред Тіль. Відомий майнер висловив думку, що майнінг біткоїнів може допомогти країні впоратися з перевантаженням мережі через надлишок енергії. Він також припустив, що майнінг може зробити зелену енергетику економічно вигіднішою.

"Оператори мереж і власники відновлюваних активів повинні розуміти, що додавання великих диспетчерських навантажень, як-от майнінг біткоїнів за лічильником на об'єктах відновлюваної енергетики, є єдиним способом усунення перевантаження мережі та втрат енергії", — заявив Фред Тіль.

Ідею також підтримав Метью Сігел з компанії з управління інвестиціями VanEck, написавши в соціальній мережі X, що надлишкову енергію від вітряних електростанцій можна спрямувати на майнінг біткоїнів.

"Велика Британія могла б добувати біткоїн за допомогою надлишкової енергії вітру, але замість цього вона платить операторам вітряних електростанцій мільярд фунтів на рік за те, що вони вимикають турбіни", — зазначив Метью Сігел.

Повідомляється, багато компаній у різних країнах вивчають можливість використання майнінгу для врегулювання проблеми надлишкової енергії, проте більшість британських постачальників енергії поки що не розглядають це рішення.

Важливо
"Зелена" енергія буде доступна 24/7: представлено нову проточну батарею Endurium

Зі свого боку регіон Берн у Швейцарії вже схвалив рекомендацію щодо оцінки видобутку біткоїнів з метою стабілізації енергосистеми завдяки використанню надлишкової відновлюваної енергії. Наразі швейцарський уряд оцінює інтеграцію майнінгу біткоїнів у свою енергетичну стратегію.

Як зазначають у виданні, за останні кілька років Британія наростила свої потужності з виробництва вітрової енергії. За останні п'ять років потужність її офшорних вітрогенераторів зросла на 50%. Однак її мережева потужність не встигає за темпами зростання потужності вітроенергетики, що призводить до проблем із перевантаженнями.

Нагадаємо, 2024 року британці витратили 1 млрд фунтів стерлінгів на тимчасове вимкнення вітряних турбін, оскільки енергосистема не справляється з потужністю, яку їй постачають. Згідно з офіційними даними, обсяг "скороченої" вітроенергетики за 11 місяців 2024 року становив майже 6,6 терават-годин, що вище за показник за весь минулий рік, який становив 3,8 ТВт-год.

Також повідомлялося, що найбільша енергетична компанія Японії TEPCO вже почала майнити біткоїни через свою дочірню компанію Agile Energy X, використовуючи надлишки поновлюваної енергії, які в іншому випадку були б витрачені даремно.