В Британии возникла проблема с лишней "зеленой" энергией: что с ней хотят сделать

Британия увеличила производство ветровой энергии, однако ее энергосистема не поспевает за темпами роста мощности, что приводит к перегрузкам.

Великобритании приходится отключать ветряные турбины из-за проблем с избыточным производством возобновляемой энергии, в связи с чем появились предложения использовать эти излишки для майнинга криптовалют. Об этом пишет портал Bitcoinist.

Так, ситуацию с отключением турбин в Британии прокомментировал гендиректор и председатель совета директоров компании Marathon Digital Фред Тиль. Известный майнер высказал мнение, что майнинг биткоинов может помочь стране справиться с перегрузкой сети из-за избытка энергии. Он также предположил, что майнинг может сделать зеленую энергетику экономически выгоднее.

"Операторы сетей и владельцы возобновляемых активов должны понимать, что добавление крупных диспетчерских нагрузок, таких как майнинг биткоинов за счетчиком на объектах возобновляемой энергетики, является единственным способом устранения перегрузки сети и потерь энергии", — заявил Фред Тиль.

Идею также поддержал Мэтью Сигел из компании по управлению инвестициями VanEck, написав в социальной сети X, что избыточную энергию от ветряных электростанций можно направить на майнинг биткоинов.

"Великобритания могла бы добывать биткойн с помощью избыточной энергии ветра, но вместо этого она платит операторам ветряных электростанций миллиард фунтов в год за то, что они выключают турбины", — отметил Мэтью Сигел.

Сообщается, многие компании в разных странах изучают возможность использования майнинга для урегулирования проблемы избыточной энергией, однако большинство британских поставщиков энергии пока не рассматривают это решение.

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В свою очередь регион Берн в Швейцарии уже одобрил рекомендацию по оценке добычи биткоинов с целью стабилизации энергосистемы за счет использования избыточной возобновляемой энергии. На данный момент швейцарское правительство оценивает интеграцию майнинга биткоинов в свою энергетическую стратегию.

Как отмечают в издании, за последние несколько лет Британия нарастила свои мощности по производству ветровой энергии. За последние пять лет мощность ее офшорных ветрогенераторов выросла на 50%. Однако ее сетевая мощность не поспевает за темпами роста мощности ветроэнергетики, что приводит к проблемам с перегрузками.

Напомним, в 2024 году британцы потратили 1 млрд фунтов стерлингов на временное отключение ветряных турбин, поскольку энергосистема не справляется с поставляемой ей мощностью. Согласно официальным данным, объем "сокращенной" ветроэнергетики за 11 месяцев 2024 года составил около 6,6 тераватт-часов, что выше показателя за весь прошлый год, который составил 3,8 ТВт·ч.

Также сообщалось, что крупнейшая энергетическая компания Японии TEPCO уже начала майнить биткоины через свою дочернюю компанию Agile Energy X, используя излишки возобновляемой энергии, которые в противном случае были бы потрачены впустую.