Падение цен на солнечные панели ведет к катастрофе: Китай принимает меры

Нездоровая конкуренция привела к тому, что китайские заводы продают модули дешевле себестоимости, то есть себе в убыток.

Ценовая война и снижение стоимости солнечных модулей в Китае привело к тому, что крупные производители несут огромные убытки и могут разориться. Об этом пишет издание Dialogue Earth, ссылаясь на финансовые отчеты за третий квартал 2024 года.

Заводы работают в убыток

Дела у китайских компаний в отрасли солнечной энергетики идут все хуже и хуже. В своем последнем отчете JinkoSolar, один из крупнейших производителей фотоэлектрических систем, сообщил о падении выручки на 23% и падении прибыли на 37,1% в годовом исчислении.

Такие проблемы не только у него. По данным Bloomberg, компания Longi Green Technology, еще один гигант отрасли, несет убытки уже четвертый квартал подряд, в то время как Tongwei, Trina Solar и JA Solar Technology также сообщили об убытках.

Цены на каждый сегмент цепочки поставок фотоэлектрических систем снижаются с начала 2023 года и сейчас достигли такого низкого уровня, что производители продают модули ниже себестоимости производства, то есть теряют деньги на каждом изделии. Западные правительства также ввели высокие пошлины или прямые запреты на китайские панели, что еще больше урезает их чистую прибыль.

Причины падения цен

Еще несколько лет назад никто и представить не мог, что все так обернется. По словам эксперта по возобновляемой энергии в консалтинговой фирме Trivium Chin Козимо Рейса, политика правительства, направленная на декарбонизацию, и высокий спрос на солнечные модули вызвал завышенные ожидания производителей и уверенность в стабильной прибыли.

Позитивные прогнозы и высокие цены из-за пандемии стимулировал огромные инвестиции в производственные мощности. Только в 2024 году два производителя, Trina и JinkoSolar, ожидают в совокупности добавить 40 ГВт, 50 ГВт и 45 ГВт производственных мощностей для пластин, ячеек и модулей соответственно. Для примера, в США в общем солнечные модули дают чуть более 30 ГВт.

Завод по производству солнечных панелей в Китае Фото: Скриншот

Потом началась жестокая конкуренция между производителями, которая заставила все больше и больше снижать цены ради преимущества перед заказчиками. Ценовая война подтолкнула организации на всех уровнях цепочки поставок к вертикальной интеграции, что привело к избыточным производственным мощностям.

Как предполагалось, они смогут поглотить краткосрочные убытки за счет количества, но никому не удалось захватить большую долю рынка и вытеснить конкурентов. Сегодня многие заводы производят только около 50% от возможного объема продукции из-за слабого спроса на модули.

Согласно прогнозу развития мировой энергетики на 2024 год Международного энергетического агентства, в то время как глобальные производственные мощности фотоэлектрических модулей составляют 1100 ГВт, совокупный спрос составляет менее половины от этого значения — 425 ГВт. И это несмотря на то, что для достижения нулевых выбросов миру необходимо быстро расширять использование солнечных и других возобновляемых энергетических технологий.

Производственные мощности не спасли компании от убытков Фото: Скриншот

Как спасти производство солнечных модулей в Китае

Китайские регуляторы и отраслевые ассоциации пытаются остановить это свободное падение, но пока безуспешно. На заседании 30 июля Центральный комитет Китая призвал к усилению саморегулирования отрасли и раскритиковал антиконкурентное поведение.

Китайская ассоциация фотоэлектрической промышленности (КАФП) предложила в середине октября установить минимальный уровень цен. Она обратила внимание властей, что согласно антимонопольному законодательству Китая продажа товаров дешевле себестоимости может быть преступлением.

Сейчас китайские компании ищут новые источники дохода за рубежом. В частности, многие из них создают производственные мощности в Юго-Восточной Азии, где они могут извлечь выгоду из дешевой рабочей силы и продолжить экспорт на Запад, где маржа прибыли выше. Однако в будущем тарифы могут подняться и здесь, снова вынудив предприятия к переезду.

Самым простым решением было бы повышение цен и продажа солнечных модулей в страны Глобального Юга по минимальным ценам. Однако там же китайские компании запускают свои заводы, из-за которых регион может стать менее зависимым от панелей.

Ранее писали, что цены на солнечные панели из Китая могут подскочить из-за изменений в торговой политике страны. С 1 декабря правительство снизило налоговую скидку на экспорт солнечную продукцию.