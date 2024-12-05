Падіння цін на сонячні панелі веде до катастрофи: Китай вживає заходів

Нездорова конкуренція призвела до того, що китайські заводи продають модулі дешевше за собівартість, тобто собі у збиток.

Цінова війна і зниження вартості сонячних модулів у Китаї призвело до того, що великі виробники зазнають величезних збитків і можуть розоритися. Про це пише видання Dialogue Earth, посилаючись на фінансові звіти за третій квартал 2024 року.

Заводи працюють у збиток

Справи у китайських компаній у галузі сонячної енергетики йдуть все гірше і гірше. У своєму останньому звіті JinkoSolar, один з найбільших виробників фотоелектричних систем, повідомив про падіння виручки на 23% і падіння прибутку на 37,1% у річному обчисленні.

Такі проблеми не тільки в нього. За даними Bloomberg, компанія Longi Green Technology, ще один гігант галузі, зазнає збитків уже четвертий квартал поспіль, тоді як Tongwei, Trina Solar і JA Solar Technology також повідомили про збитки.

Ціни на кожен сегмент ланцюжка постачань фотоелектричних систем знижуються з початку 2023 року і зараз досягли такого низького рівня, що виробники продають модулі нижче собівартості виробництва, тобто втрачають гроші на кожному виробі. Західні уряди також ввели високі мита або прямі заборони на китайські панелі, що ще більше урізає їхній чистий прибуток.

Причини падіння цін

Ще кілька років тому ніхто й уявити не міг, що все так обернеться. За словами експерта з відновлюваної енергії в консалтинговій фірмі Trivium Chin Козімо Рейса, політика уряду, спрямована на декарбонізацію, і високий попит на сонячні модулі спричинив завищені очікування виробників і впевненість у стабільному прибутку.

Позитивні прогнози та високі ціни через пандемію стимулювали величезні інвестиції у виробничі потужності. Лише 2024 року два виробники, Trina та JinkoSolar, очікують у сукупності додати 40 ГВт, 50 ГВт та 45 ГВт виробничих потужностей для пластин, комірок та модулів відповідно. Для прикладу, у США загалом сонячні модулі дають трохи більше 30 ГВт.

Завод із виробництва сонячних панелей у Китаї Фото: Скриншот

Потім почалася жорстока конкуренція між виробниками, яка змусила дедалі більше й більше знижувати ціни заради переваги перед замовниками. Цінова війна підштовхнула організації на всіх рівнях ланцюжка поставок до вертикальної інтеграції, що призвело до надлишкових виробничих потужностей.

Як передбачалося, вони зможуть поглинути короткострокові збитки через кількість, але нікому не вдалося захопити велику частку ринку і витіснити конкурентів. Сьогодні багато заводів виробляють тільки приблизно 50% від можливого обсягу продукції через слабкий попит на модулі.

Згідно з прогнозом розвитку світової енергетики на 2024 рік Міжнародного енергетичного агентства, тоді як глобальні виробничі потужності фотоелектричних модулів становлять 1100 ГВт, сукупний попит становить менше половини від цього значення — 425 ГВт. І це незважаючи на те, що для досягнення нульових викидів світу необхідно швидко розширювати використання сонячних та інших поновлюваних енергетичних технологій.

Виробничі потужності не врятували компанії від збитків Фото: Скриншот

Як врятувати виробництво сонячних модулів у Китаї

Китайські регулятори та галузеві асоціації намагаються зупинити це вільне падіння, але поки безуспішно. На засіданні 30 липня Центральний комітет Китаю закликав до посилення саморегулювання галузі та розкритикував антиконкурентну поведінку.

Китайська асоціація фотоелектричної промисловості (КАФП) запропонувала в середині жовтня встановити мінімальний рівень цін. Вона звернула увагу влади, що згідно з антимонопольним законодавством Китаю продаж товарів дешевше собівартості може бути злочином.

Зараз китайські компанії шукають нові джерела доходу за кордоном. Зокрема, багато хто з них створює виробничі потужності в Південно-Східній Азії, де вони можуть отримати вигоду з дешевої робочої сили і продовжити експорт на Захід, де маржа прибутку вища. Однак у майбутньому тарифи можуть піднятися і тут, знову змусивши підприємства до переїзду.

Найпростішим рішенням було б підвищення цін і продаж сонячних модулів у країни Глобального Півдня за мінімальними цінами. Однак там же китайські компанії запускають свої заводи, через які регіон може стати менш залежним від панелей.

Раніше писали, що ціни на сонячні панелі з Китаю можуть підскочити через зміни в торговельній політиці країни. З 1 грудня уряд знизив податкову знижку на експорт сонячної продукції.