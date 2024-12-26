У нових смартфонах Huawei виявили південнокорейські чипи, а не китайські: чому

Huawei використовувала китайські чипи пам'яті в інших телефонах, але серія Mate 70 оснащена корейським процесором SK Hynix, як показує аналіз розбирання.

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За даними дослідницької компанії TechInsights, остання серія флагманських смартфонів Huawei Technologies містить мікросхеми пам'яті, вироблені південнокорейським постачальником напівпровідників SK Hynix. Про це повідомляє South China Morning Post.

Так сталося, оскільки можливості китайського виробництва залишаються обмеженими через запроваджену США заборону на експорт передового обладнання для виробництва мікросхем у материковий Китай.

У звіті з розбирання, опублікованому минулого тижня, аналітики канадської фірми заявили, що виявили 12-гігабайтну малопотужну мобільну DRAM SK Hynix і 512 ГБ NAND всередині телефону Huawei Mate 70 Pro. Дорожчий Mate 70 Pro Plus оснащений тією ж NAND і 16 ГБ DRAM від SK Hynix.

За словами старшого аналітика TechInsights Чондона Чо, SK Hynix виготовила ці DRAM з використанням 14-нанометрової технології та передової літографії в екстремальному ультрафіолеті. NAND — це тип пам'яті, який використовують для флеш-накопичувачів, тоді як DRAM, скорочення від dynamic random-access memory, зазвичай використовують у смартфонах і комп'ютерах.

SK Hynix заявила в четвер, що суворо дотримується відповідних політик з моменту оголошення обмежень проти Huawei, а також призупинила всі транзакції з компанією відтоді.

За даними TechInsights, у 2023 році Huawei здивувала світ, випустивши смартфон Mate 60 Pro на базі вдосконаленого чипа місцевого виробництва, проте більшість преміальних телефонів серій P і Mate цього бренду, випущених торік, як і раніше, містили чипи DRAM і NAND від SK Hynix.

Повідомлялося також, що Huawei кинув виклик США з новими чіпами Ascend 910C. Вони мають скласти конкуренцію процесорам для штучного інтелекту від американської компанії Nvidia.