Не только добывают энергию: эксперты обнаружили неожиданный эффект от солнечных панелей

Электростанции не только добывают экологически чистую энергию, но также повышают урожайность и биоразнообразие.

Солнечные панели произвели революцию в области энергетики, предложив дешевую и безопасную альтернативу ископаемому топливу, но недавние исследования выявили неожиданные побочные эффекты их работы. Об этом сообщает издание Indian Defence Review.

Выгода для бизнеса и природы

Вопреки распространенному мнению, солнечные фермы — это не просто генераторы энергии. Они превращаются в процветающие экосистемы, вдыхая новую жизнь в некогда бесплодные ландшафты. В окрестностях города Рэмси, штат Миннесота, США, солнечная ферма заросла полевыми цветами и местными травами, где теперь кипит жизнь.

Метаморфоза привлекла внимание экологов из разных стран. Во время исследования, проведенное на двух солнечных электростанциях в Миннесоте, они выявили повышение численности насекомых в три раза за пять лет, популяция пчел выросла в целых двадцать раз. Этот всплеск биоразнообразия не только поддерживает местные экосистемы, но и помогают смягчить изменения климата и его последствий.

Ребекка Эрнандес, профессор экологии Калифорнийского университета в Дэвисе, считает, что солнечные электростанции помогают одновременно решить две большие проблемы земли: загрязнение атмосферы вредными выбросами предприятий и утрату биоразнообразия. На их территории увеличивается популяция животных-опылителей, а в окрестностях повышается урожайность. Растения улавливают больше углекислого газа и предотвращают эрозию почвы.

Солнечные панели повышают урожайность Фото: Скриншот

Преимущества солнечных ферм не только в сохранении окружающей среды. Компании, работающие в сфере солнечной энергетики, обнаруживают, что технология помогает сокращать расходы. Джон Гантнер, технический директор ENGIE, подтверждает: "Мы рассчитали и провели расчеты, и экономия значительная".

Снижая потребность в частом кошении и обслуживании полей, солнечные электростанции полезны и для бизнеса, и для природы. Этот инновационный подход показывает, что забота об окружающей среде не мешает экономической выгоде.

Финансовые преимущества экологически чистых солнечных установок включают:

сокращение расходов на техническое обслуживание;

повышение энергоэффективности за счет снижения температуры панелей;

возможность получить кредиты в рамках экологических программ;

улучшение имиджа компании;

Проблемы солнечных панелей и их решения

Хотя преимущества солнечных панелей очевидны, эксперты предупреждают о сохранении некоторых проблем. Постройка больших электростанций требует тщательного планирования и учета местных экосистем. Кроме того, необходимо решить проблемы, связанные с землепользованием и потенциальным воздействием на сельское хозяйство.

Чтобы справиться с этими проблемами, лидеры отрасли изучают инновационные решения. Например, проблемы землепользования можно решить разработкой конструкций двойного назначения — это направление известно под названием "агровольтаика". Чтобы не вредить дикой природе, нужно устанавливать панели, учитывая особенности среды обитания. Управление водными ресурсами можно улучшить, совместив солнечные модули с системами сбора дождевой воды. Некоторые возмущаются, что солнечные панели портят внешний вид полей — тут помогут эстетические методы озеленения.

Будущее солнечной энергетики

Неожиданные экологические преимущества солнечных ферм открыли новые пути для развития отрасли. Главная задача сейчас заключается в масштабировании решений для удовлетворения растущего спроса на энергию, сохраняя при этом их положительное воздействие на окружающую среду.

Эксперты прогнозируют, что будущие солнечные установки будут иметь следующие приоритеты:

улучшение биоразнообразия;

поглощение углерода;

интеграция с технологиями "умных" сетей;

взаимодействие с общественностью и образование.

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Эти достижения, по мнению экспертов, могут сыграть решающую роль в смягчении последствий изменения климата, таких как экстремальные погодные явления и повышение температуры. Объединяя производство энергии с экологическим восстановлением, солнечные фермы могут стать мощными союзниками в борьбе с деградацией окружающей среды.

Недавно исследователи обнаружили еще один полезный эффект солнечных электростанций. Овцы, выпасаемые на их территории, могут давать более качественную шерсть.