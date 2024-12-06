ФБР просит пользователей iPhone и Android прекратить отправлять сообщения: что случилось

Спецслужба рекомендует пользоваться приложениями, обеспечивающими шифрование данных.

ФБР предупредило американцев, что взлом телекоммуникационных сетей США китайскими хакерами гораздо масштабнее, чем предполагалось ранее. Об этом пишет Tom's Guide.

Спецслужба теперь призывает американцев использовать зашифрованные сообщения и телефонные звонки вместо текстовых сообщений, где это возможно.

Речь идет об атаках, приписываемых группировке Salt Typhoon из Китая. Эти атаки выявили уязвимости безопасности в сетях связи США, которые всегда имели потенциал для перехвата, поскольку сквозное шифрование не используется. Apple, Google и Meta также рекомендуют использовать такое шифрование.

Представители ФБР заявили, что гражданам США следует использовать мобильные телефоны, которые автоматически получают своевременные обновления операционной системы, использовать ответственное шифрование и устойчивую к фишингу многофакторную аутентификацию для электронной почты, социальных сетей и инструментов совместной работы.

Что известно об атаках на данный момент

В ФБР объясняют, что в ходе этих атак были украдены метаданные звонков и текстовых сообщений. Злоумышленники скомпрометировали частную коммуникацию ограниченного числа лиц, в основном вовлеченных в государственную или иную политическую деятельность.

Сотрудник ФБР заявил, что бюро начало расследование этой деятельности в конце весны и начале лета этого года и "выявило, что киберпреступники, связанные с КНР, взломали сети нескольких телекоммуникационных компаний, чтобы обеспечить возможность проведения нескольких видов деятельности", а продолжающееся расследование выявило "широкую и значительную кампанию кибершпионажа".

Агентство Reuters также сообщило, что 11 декабря подкомитет Сената по торговле проведет слушания по поводу соляного тайфуна и того, какие угрозы безопасности представляют опасность для сетей связи США, а также какие передовые практики существуют.

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