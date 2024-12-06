ФБР просить користувачів iPhone і Android припинити надсилати повідомлення: що сталося

Спецслужба рекомендує користуватися додатками, що забезпечують шифрування даних.

ФБР попередило американців, що злом телекомунікаційних мереж США китайськими хакерами набагато масштабніший, ніж передбачалося раніше. Про це пише Tom's Guide.

Спецслужба тепер закликає американців використовувати зашифровані повідомлення і телефонні дзвінки замість текстових повідомлень, де це можливо.

Йдеться про атаки, приписувані угрупованню Salt Typhoon з Китаю. Ці атаки виявили вразливості безпеки в мережах зв'язку США, які завжди мали потенціал для перехоплення, оскільки наскрізне шифрування не використовується. Apple, Google і Meta також рекомендують використовувати таке шифрування.

Представники ФБР заявили, що громадянам США слід використовувати мобільні телефони, які автоматично отримують своєчасні оновлення операційної системи, використовувати відповідальне шифрування і стійку до фішингу багатофакторну аутентифікацію для електронної пошти, соціальних мереж та інструментів спільної роботи.

Що відомо про атаки на цей момент

У ФБР пояснюють, що під час цих атак було вкрадено метадані дзвінків і текстових повідомлень. Зловмисники скомпрометували приватну комунікацію обмеженої кількості осіб, здебільшого залучених у державну або іншу політичну діяльність.

Співробітник ФБР заявив, що бюро розпочало розслідування цієї діяльності наприкінці весни і на початку літа цього року і "виявило, що кіберзлочинці, пов'язані з КНР, зламали мережі кількох телекомунікаційних компаній, щоб забезпечити можливість проведення кількох видів діяльності", а розслідування, яке триває, виявило "широку та значну кампанію кібершпигунства".

Агентство Reuters також повідомило, що 11 грудня підкомітет Сенату з торгівлі проведе слухання з приводу соляного тайфуну і того, які загрози безпеці становлять небезпеку для мереж зв'язку США, а також які передові практики існують.

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