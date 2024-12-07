Смартфоны на ОС Android получат новые функции ИИ: на что теперь будут способны гаджеты

Первое крупное изменение приносит множество новых расширений Gemini для различных приложений на Android. Это возможность попросить Gemini позвонить контактам, а также создать черновики и отправить сообщения.

Последняя функция от Google включает несколько новых функций ИИ. Google заявляет, что изменения принесут больше интеллекта, полезности и интуитивности пользователям Android, с особым акцентом на линейку телефонов Pixel компании. Об этом пишет Tom's Guide.

Первое крупное изменение приносит множество новых расширений Gemini для различных приложений на Android. Это, например, возможность попросить Gemini позвонить контактам, а также создавать черновики и отправлять сообщения.

Gemini также может управлять настройками устройства и камерой, если нужно. Идея здесь в том, чтобы помочь сделать Gemini еще лучшим помощником, минимизируя при этом то, как часто владельцу устройства придется переключаться между приложениями.

Google также представляет "выразительные субтитры" для телефонов Android, где ИИ будет автоматически улавливать эмоции в любом видео. Эти субтитры будут встроены непосредственно в операционную систему Android и могут использоваться в прямом эфире и социальном контенте.

Наконец, Image Q&A в Lookout теперь будет использовать Gemini для предоставления более точных описаний изображений, что делает его в целом гораздо лучшим сервисом.

Владельцы Google Pixel также получат несколько дополнительных функций для своих телефонов в дополнение к этим обновлениям. Новая функция сохраненной информации позволяет Gemini запомнить ваши интересы и предпочтения, чтобы ответы были более релевантными, отражающими то, что вас волнует. Это попытка Google персонализировать опыт Gemini на телефонах Pixel.

Ранее мы писали, как новая технология изменит привычные смартфоны. Тонкие пленки оксидов металлов, напечатанные при комнатной температуре, могут изменить технологию отображения.

Также писали, что Google продала смартфоны с опасными функциями и теперь хакеры могут атаковать миллионы людей. Уязвимость приложения Showcase делает едва ли не все устройства Android Pixel мишенями для хакерских атак, давая киберпреступникам возможность внедрять вредоносный код.