Смартфони на ОС Android отримають нові функції ШІ: на що тепер будуть здатні гаджети

Перша велика зміна приносить безліч нових розширень Gemini для різних додатків на Android. Це можливість попросити Gemini зателефонувати контактам, а також створити чернетки і відправити повідомлення.

Остання функція від Google включає кілька нових функцій ШІ. Google заявляє, що зміни принесуть більше інтелекту, корисності та інтуїтивності користувачам Android, з особливим акцентом на лінійку телефонів Pixel компанії. Про це пише Tom's Guide.

Перша велика зміна приносить безліч нових розширень Gemini для різних додатків на Android. Це, наприклад, можливість попросити Gemini зателефонувати контактам, а також створювати чернетки і відправляти повідомлення.

Gemini також може керувати налаштуваннями пристрою і камерою, якщо потрібно. Ідея тут у тому, щоб допомогти зробити Gemini ще кращим помічником, мінімізуючи водночас те, як часто власнику пристрою доведеться перемикатися між додатками.

Google також представляє "виразні субтитри" для телефонів Android, де ШІ буде автоматично вловлювати емоції в будь-якому відео. Ці субтитри будуть вбудовані безпосередньо в операційну систему Android і можуть використовуватися в прямому ефірі та соціальному контенті.

Нарешті, Image Q&A в Lookout тепер використовуватиме Gemini для надання точніших описів зображень, що робить його загалом набагато кращим сервісом.

Власники Google Pixel також отримають кілька додаткових функцій для своїх телефонів на додаток до цих оновлень. Нова функція збереженої інформації дає змогу Gemini запам'ятати ваші інтереси та вподобання, щоб відповіді були більш релевантними, що відображають те, що вас хвилює. Це спроба Google персоналізувати досвід Gemini на телефонах Pixel.

Раніше ми писали, як нова технологія змінить звичні смартфони. Тонкі плівки оксидів металів, надруковані за кімнатної температури, можуть змінити технологію відображення.

Також писали, що Google продала смартфони з небезпечними функціями і тепер хакери можуть атакувати мільйони людей. Уразливість застосунку Showcase робить чи не всі пристрої Android Pixel мішенями для хакерських атак, даючи кіберзлочинцям можливість впроваджувати шкідливий код.