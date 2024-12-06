Лучшие недорогие ноутбуки 2024 года: модели для работы, учебы, игр, развлечений (видео)

Хороший ноутбук с выносливой батареей и всеми необходимыми функциями можно купить по цене до 600 долларов (25 000 гривен).

Год 2024 подходит к концу, и уже можно подводить итоги для рынка электроники, присматривая модели для новогодних подарков или покупки в 2025-м. Фокус отобрал 7 лучших бюджетных ноутбуков на рынке.

Сейчас оптимальная цена для недорогого ноутбука — до 600 долларов или около 25 000 гривен. Эксперты портала RTINGS объясняют это тем, что производители оставляют некоторые модели предыдущего поколения в производстве и продают чуть дешевле новых. У этих устройства можеть не быть новейшего "железа", зато часто встречаются полезные функции, присущие флагманам. В этой нише представлены разные форм-факторы, от ультрапортативных до универсальных трансформеров.

ASUS Vivobook 16 M1605 (2023) — лучший ноутбук

Ноутбук ASUS Vivobook 16 M1605 (2023) станет отличным выбором Фото: Cкриншот

Дешевле 600 долларов лучше модели не найти. ASUS Vivobook 16 M1605 имеет диагональ 16 дюймов, но при этом так хорошо собран, что не кажется громоздким или тяжелым, и его легко носить с собой. Он оснащается процессором Ryzen 5 или Ryzen 7 от AMD, которых более чем достаточно для выполнения большинства задач, таких как обработка текста, просмотр веб-страниц, электронные таблицы и воспроизведение видео. Максимальный объем оперативной памяти и хранилища составляет 16 ГБ и 1 ТБ соответственно. Модели со встроенным модулем оперативной памяти на 16 ГБ может быть трудно найти, но ее легко расширить через слот SO-DIMM, может получиться даже дешевле.

Работать с ноутбуком приятно, у него удобная клавиатура, большой, отзывчивый тачпад и приличная веб-камера с разрешением 720p. Его дисплей 1080p выглядит достаточно четким, но достигает только 250 кд/м² яркости, поэтому в хорошо освещенных помещениях могут возникнуть проблемы. Некоторые изображения кажутся размытыми из-за узкой цветовой гаммы.

ASUS Vivobook 16 M1605 может похвастаться беспроводным подключением Wi-Fi 6E, сканером отпечатков пальцев для быстрой разблокировки и большим количеством портов. Аккумулятор выдерживает чуть более восьми часов при экономном использовании.

Обзор ASUS Vivobook 16 M1605 (2023)

Acer Chromebook Plus Spin 714 (2024) — лучший Chromebook

Дешевый ноутбук Acer Chromebook Plus Spin 714 (2024) Фото: Скриншот

Рекомендуемая розничная цена базовой модели этого 14-дюймовый трансформера 2-в-1 составляет 700 долларов США, .но на нее часто бывают скидки. Продуманный дизайн позволяет легко носить его с собой, а режим планшета добавляет еще больше компактности. Аккумулятор легко выдерживает обычный учебный или рабочий день без нужды в постоянной подзарядке.

Chromebook обычно являются устройствами низкого класса, чем и оправдывают низкую стоимость. В этом же случае есть хороший дисплей FHD+, удобная клавиатура и веб-камера 1440p. Дисплей достаточно яркий, чтобы не бояться бликов. Выбор портов приличный: у него есть два порта USB-C/Thunderbolt 4, USB-A, HDMI и разъем для наушников.

Под крышкой находится процессор Intel Core Ultra 5 115U в паре с 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти. Такого набора более чем достаточно для работы на Chrome OS, например, для просмотра веб-страниц, обработки текста и воспроизведения видео. Следует знать, что на ней не работают большинство приложений, доступных для Windows и macOS.

Acer Chromebook Plus Spin 714 (2024)

Acer Chromebook Plus 516 GE (2024) — лучший ноутбук для игр

Ноутбук Acer Chromebook Plus 516 GE (2024) создан для игр Фото: Cкриншот

Лучший игровой Chromebook по результатам тестов RTINGS. Он разработан специально для использования сервисов потокового гейминга, как NVIDIA GeForce NOW и Xbox Cloud, которые выполняют всю обработку на своих серверах и транслируют изображение на устройство. Благодаря им можно на довольно слабых компьютерах запускать даже самые современные игры, хотя и с некоторыми ограничениями, например, бесплатная версия NVIDIA дает поиграть всего час.

Сам ноутбук слегка громоздкий, но все еще достаточно компактный, чтобы можно было брать его с собой куда угодно. Он имеет дисплей QHD+ 120 Гц с хорошим временем отклика, обеспечивая четкое изображение в динамичных играх. В наличии Wi-Fi 6E и порт Ethernet для быстрого и стабильного подключения к Интернету, что очень важно для комфортной игры в "облаке". Время работы батареи зависит от системных требований игры, но может достигать восьми часов.

Обзор ноутбука Acer Chromebook Plus 516 GE (2024)

Lenovo Chromebook Duet 5 (2021) — лучший трансформер

Ноутбук-трансформер Lenovo Chromebook Duet 5 (2021) Фото: Скриншот

Удобное устройство для чтения, просмотра видео или веб-страниц, предлагающий компактный, легкий дизайн и время автономной работы от 10 до 11 часов. В любой момент клавиатуру можно отсоединить, используя его в качестве планшета. OLED-дисплей довольно четкий, красочный и яркий, чтобы справляться с бликами в помещении. Модель поддерживает ввод с помощью пера и имеет место для хранения стилуса на задней крышке, хотя его нужно покупать отдельно.

Покупая бюджетную модель, приходится мириться с ее недостатками. У Lenovo Chromebook Duet 5 маленькая клавиатура с тугими клавишами, а тачпад иногда плохо отзывается, лучше использовать мышь. Динамики выдают слабый звук без басов. Устройство имеет только два порта USB-C, один из которых нужен для зарядки.

Acer Nitro V 15 (ANV15-41-R2Y3) — лучший геймерский ноутбук

Модель стоит дороже 600 долларов, но в Украине можно найти ее примерно за 27 000, что все еще довольно дешево. Она предлагает хорошую производительность, 15,6-дюймовый дисплей и небольшие размеры. Заряда аккумулятора хватает примерно на 4,5 часа экономной работы.

Обзор ноутбука Acer Nitro V 15

Самое главное — возможности для видеоигр. Acer Nitro V 15 оснащен процессором AMD Ryzen 5 7535HS, который сейчас потянет многие игры, хотя может не дотягивать до требований новейших проектов в будущем. То же самое можно сказать и про видеокарту Nvidia RTX 4050 с 6 ГБ памяти. Зато компактные размеры делают его хорошим выбором не только для игр, но и для других повседневных или рабочих задач.

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