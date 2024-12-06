Найкращі недорогі ноутбуки 2024 року: моделі для роботи, навчання, ігор, розваг (відео)

Хороший ноутбук з витривалою батареєю і всіма необхідними функціями можна купити за ціною до 600 доларів (25 000 гривень).

Рік 2024 добігає кінця, і вже можна підбивати підсумки для ринку електроніки, придивляючись до моделей для новорічних подарунків або покупки в 2025-му. Фокус відібрав 7 найкращих бюджетних ноутбуків на ринку.

Зараз оптимальна ціна для недорогого ноутбука — до 600 доларів або близько 25 000 гривень. Експерти порталу RTINGS пояснюють це тим, що виробники залишають деякі моделі попереднього покоління у виробництві та продають трохи дешевше за нові. У цих пристроїв може не бути новітнього "заліза", зате часто зустрічаються корисні функції, властиві флагманам. У цій ніші представлені різні форм-фактори, від ультрапортативних до універсальних трансформерів.

ASUS Vivobook 16 M1605 (2023) — найкращий ноутбук

Ноутбук ASUS Vivobook 16 M1605 (2023) стане відмінним вибором ASUS Vivobook 16 M1605 (2023) Фото: Cкриншот

Дешевше 600 доларів кращої моделі годі й шукати. ASUS Vivobook 16 M1605 має діагональ 16 дюймів, але при цьому так добре зібраний, що не здається громіздким або важким, і його легко носити з собою. Він оснащується процесором Ryzen 5 або Ryzen 7 від AMD, яких більш ніж достатньо для виконання більшості завдань, як-от обробка тексту, перегляд веб-сторінок, електронні таблиці та відтворення відео. Максимальний об'єм оперативної пам'яті та сховища становить 16 ГБ і 1 ТБ відповідно. Моделі з вбудованим модулем оперативної пам'яті на 16 ГБ може бути важко знайти, але її легко розширити через слот SO-DIMM, що може вийти навіть дешевше.

Працювати з ноутбуком приємно, у нього зручна клавіатура, великий, чуйний тачпад і пристойна веб-камера з роздільною здатністю 720p. Його дисплей 1080p виглядає досить чітким, але досягає лише 250 кд/м² яскравості, тому в добре освітлених приміщеннях можуть виникнути проблеми. Деякі зображення здаються розмитими через вузьку колірну гаму.

ASUS Vivobook 16 M1605 може похвалитися бездротовим підключенням Wi-Fi 6E, сканером відбитків пальців для швидкого розблокування і великою кількістю портів. Акумулятор витримує трохи більше восьми годин при економному використанні.

Огляд ASUS Vivobook 16 M1605 (2023) ASUS Vivobook 16 M1605 (2023)

Acer Chromebook Plus Spin 714 (2024) — найкращий Chromebook

Дешевий ноутбук Acer Chromebook Plus Spin 714 (2024) Acer Chromebook Plus Spin 714 (2024) Фото: Скриншот

Рекомендована роздрібна ціна базової моделі цього 14-дюймовий трансформера 2-в-1 становить 700 доларів США, .але на неї часто бувають знижки. Продуманий дизайн дає змогу легко носити його з собою, а режим планшета додає ще більше компактності. Акумулятор легко витримує звичайний навчальний або робочий день без потреби в постійному заряджанні.

Chromebook зазвичай є пристроями низького класу, чим і виправдовують низьку вартість. У цьому ж випадку є хороший дисплей FHD+, зручна клавіатура і веб-камера 1440p. Дисплей досить яскравий, щоб не боятися відблисків. Вибір портів пристойний: у нього є два порти USB-C/Thunderbolt 4, USB-A, HDMI і роз'єм для навушників.

Під кришкою знаходиться процесор Intel Core Ultra 5 115U в парі з 8 ГБ оперативної пам'яті і 256 ГБ вбудованої пам'яті. Такого набору більш ніж достатньо для роботи на Chrome OS, наприклад, для перегляду веб-сторінок, обробки тексту та відтворення відео. Варто знати, що на ній не працюють більшість додатків, доступних для Windows і macOS.

Acer Chromebook Plus Spin 714 (2024)

Acer Chromebook Plus 516 GE (2024) — найкращий ноутбук для ігор

Ноутбук Acer Chromebook Plus 516 GE (2024) створений для ігор Фото: Cкриншот

Найкращий ігровий Chromebook за результатами тестів RTINGS. Він розроблений спеціально для використання сервісів потокового геймінгу, як-от NVIDIA GeForce NOW і Xbox Cloud, що виконують усю обробку на своїх серверах і транслюють зображення на пристрій. Завдяки їм можна на досить слабких комп'ютерах запускати навіть найсучасніші ігри, хоча і з деякими обмеженнями, наприклад, безкоштовна версія NVIDIA дає пограти лише годину.

Сам ноутбук злегка громіздкий, але все ще досить компактний, щоб можна було брати його з собою куди завгодно. Він має дисплей QHD+ 120 Гц з хорошим часом відгуку, забезпечуючи чітке зображення в динамічних іграх. Є Wi-Fi 6E і порт Ethernet для швидкого і стабільного підключення до Інтернету, що дуже важливо для комфортної гри в "хмарі". Час роботи батареї залежить від системних вимог гри, але може досягати восьми годин.

Огляд ноутбука Acer Chromebook Plus 516 GE (2024) Acer Chromebook Plus 516 GE (2024)

Lenovo Chromebook Duet 5 (2021) — найкращий трансформер

Ноутбук-трансформер Lenovo Chromebook Duet 5 (2021) Фото: Скриншот

Зручний пристрій для читання, перегляду відео або веб-сторінок, що пропонує компактний, легкий дизайн і час автономної роботи від 10 до 11 годин. У будь-який момент клавіатуру можна від'єднати, використовуючи його як планшет. OLED-дисплей досить чіткий, барвистий і яскравий, щоб справлятися з відблисками в приміщенні. Модель підтримує введення за допомогою пера і має місце для зберігання стилуса на задній кришці, хоча його потрібно купувати окремо.

Купуючи бюджетну модель, доводиться миритися з її недоліками. У Lenovo Chromebook Duet 5 маленька клавіатура з тугими клавішами, а тачпад іноді погано відгукується, краще використовувати мишу. Динаміки видають слабкий звук без басів. Пристрій має лише два порти USB-C, один з яких потрібен для зарядки.

Acer Nitro V 15 (ANV15-41-R2Y3) — найкращий геймерський ноутбук

Модель коштує дорожче 600 доларів, але в Україні можна знайти її приблизно за 27 000, що все ще досить дешево. Вона пропонує хорошу продуктивність, 15,6-дюймовий дисплей і невеликі розміри. Заряду акумулятора вистачає приблизно на 4,5 години економної роботи.

Огляд ноутбука Acer Nitro V 15

Найголовніше — можливості для відеоігор. Acer Nitro V 15 оснащений процесором AMD Ryzen 5 7535HS, який зараз потягне багато ігор, хоча може не дотягувати до вимог новітніх проектів у майбутньому. Те ж саме можна сказати і про відеокарту Nvidia RTX 4050 з 6 ГБ пам'яті. Зате компактні розміри роблять його гарним вибором не тільки для ігор, а й для інших повсякденних або робочих завдань.

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