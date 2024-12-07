"Часы смерти" в смартфоне: приложение с ИИ прогнозирует, когда человек умрет и не только

Программа Death Clock рассчитывает вероятную дату смерти пользователя, а также предоставляет советы по увеличению продолжительности жизни.

В июле этого года было запущено приложение на основе искусственного интеллекта (ИИ) Death Clock, которое рассчитывает продолжительность жизни человека, учитывая его питание, уровень физической активности и режим сна. Об этом пишет The Sun.

Сообщается, что Death Clock уже загружено более 125 000 раз. Приложение использует набор данных из более чем 1200 исследований продолжительности жизни и 53 миллионов участников, чтобы прогнозировать смерть пользователя.

Чтобы получить предсказание, нужно заполнить анкету, предоставив Death Clock основные демографические данные о себе. Речь идет о возрасте, поле, этнической принадлежности, семейном анамнезе, психическом состоянии и хронических болезнях. Также учитываются занятия спортом, диета, стресс и сон.

По данным издания, новое приложение заинтересовало представителей финансовой сферы. Некоторые из них полагают, что прогнозирование смерти может помочь людям принимать более обоснованные решения, когда дело касается их средств.

"Огромная проблема для пожилых людей, наших пенсионеров, заключается в том, что они переживают свои деньги", — отметил финансовый консультант Райан Забровски.

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Как отмечает обозреватель TechCrunch, приложение не только называет вероятную дату смерти, но и предлагает способы улучшения привычек. За годовую подписку в размере 40 долларов Death Clock предоставляет советы по увеличению продолжительности жизни, а также часы, отсчитывающие время до предполагаемой смерти.

"Оно предсказало, что я умру 28 февраля 2074 года, в почтенном возрасте 90 лет… но с лучшими привычками я мог бы прожить до 103 лет", — заявил автор публикации.

Напомним, сервис Character.ai использовал фото американки Дженнифер Энн Кресенте, которая была убита в 2006 году, для создания чат-бота с ИИ.

Также сообщалось, что гавайская телерадиовещательная компания The Garden Island "уволила" двух ботов-репортеров с ИИ, которых зрители сочли странными и пугающими.