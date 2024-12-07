"Годинник смерті" у смартфоні: застосунок із ШІ прогнозує, коли людина помре і не тільки

Програма Death Clock розраховує ймовірну дату смерті користувача, а також надає поради щодо збільшення тривалості життя.

У липні цього року було запущено застосунок на основі штучного інтелекту (ШІ) Death Clock, який розраховує тривалість життя людини, враховуючи її харчування, рівень фізичної активності та режим сну. Про це пише The Sun.

Повідомляється, що Death Clock уже завантажено понад 125 000 разів. Додаток використовує набір даних з більш ніж 1200 досліджень тривалості життя і 53 мільйонів учасників, щоб прогнозувати смерть користувача.

Щоб отримати передбачення, потрібно заповнити анкету, надавши Death Clock основні демографічні дані про себе. Йдеться про вік, стать, етнічну приналежність, сімейний анамнез, психічний стан і хронічні хвороби. Також враховуються заняття спортом, дієта, стрес і сон.

За даними видання, новий додаток зацікавив представників фінансової сфери. Деякі з них вважають, що прогнозування смерті може допомогти людям ухвалювати більш обґрунтовані рішення, коли справа стосується їхніх коштів.

"Величезна проблема для літніх людей, наших пенсіонерів, полягає в тому, що вони переживають свої гроші", — зазначив фінансовий консультант Раян Забровскі.

Важливо

"Будь ласка, помри": штучний інтелект втомився від запитань і нахамив користувачу

Як зазначає оглядач TechCrunch, додаток не тільки називає ймовірну дату смерті, а й пропонує способи поліпшення звичок. За річну підписку в розмірі 40 доларів Death Clock надає поради щодо збільшення тривалості життя, а також годинник, що відраховує час до передбачуваної смерті.

"Воно передбачило, що я помру 28 лютого 2074 року, у поважному віці 90 років... але з кращими звичками я міг би прожити до 103 років", — заявив автор публікації.

Нагадаємо, сервіс Character.ai використовував фото американки Дженніфер Енн Кресенте, яку було вбито у 2006 році, для створення чат-бота зі ШІ.

Також повідомлялося, що гавайська телерадіомовна компанія The Garden Island "звільнила" двох ботів-репортерів зі штучним інтелектом, яких глядачі визнали дивними і страшними.