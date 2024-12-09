Крупнейшая в истории США солнечная электростанция получит 4 млн панелей и мощность 2,4 ГВт

Sunstone Solar, — огромный проект по накоплению энергии Солнца, — будет питать энергией 800 000 домов.

Проект Sunstone Solar будет запущен Орегоне (США). Он будет использовать около 4 млн солнечных панелей для выработки 1200 МВт электроэнергии — достаточно, чтобы ежегодно обеспечивать чистой электроэнергией около 800 000 домохозяйств, пишет Interesting Engineering.

Компания Pine Gate Renewables планирует начать строительство в 2026 году и инвестирует более $1000 на акр для поддержки местного сельского хозяйства. Эта инициатива внесет около $11 млн в фонд, нацеленный на помощь фермерам, выращивающим пшеницу в регионе, одновременно повышая долгосрочную устойчивость пшеничных ферм округа Морроу.

Компания Pine Gate уже владеет и управляет 17-ю другими солнечными проектами в Орегоне, купив Sunstone Solar у Gallatin Power Partners в 2022 году. Кроме того, этот проект — лишь один из многих шагов, которые Орегон предпринимает для достижения своей цели по выработке всей электроэнергии в штате из чистых источников энергии к 2040 году, одновременно устраняя загрязнение окружающей среды при производстве электроэнергии.

Sunstone Solar подключится к сети через Bonneville Power Administration через систему Umatilla Electric Cooperative; проектирование и закупки начнутся в начале 2025 года, а поэтапное строительство, как ожидается, начнется в 2026 году.

Напомним, японская компания Japan Space Systems заявила об успешном тестировании системы передачи энергии на большие расстояния в рамках проекта по отправке солнечной энергии из космоса на Землю в виде микроволн.

В свою очередь команда японских ученых из Университета Тохоку создала солнечные элементы, которые обеспечивают как прозрачность панелей, так и высокую энергоэффективность.