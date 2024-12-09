Найбільша в історії США сонячна електростанція отримає 4 млн панелей і потужність 2,4 ГВт

Sunstone Solar, — величезний проєкт із накопичення енергії Сонця, — живитиме енергією 800 000 будинків.

Проєкт Sunstone Solar буде запущено в Орегоні (США). Він використовуватиме близько 4 млн сонячних панелей для вироблення 1200 МВт електроенергії — достатньо, щоб щорічно забезпечувати чистою електроенергією близько 800 000 домогосподарств, пише Interesting Engineering.

Компанія Pine Gate Renewables планує почати будівництво у 2026 році та інвестує понад $1000 на акр для підтримки місцевого сільського господарства. Ця ініціатива внесе близько $11 млн у фонд, націлений на допомогу фермерам, які вирощують пшеницю в регіоні, одночасно підвищуючи довгострокову стійкість пшеничних ферм округу Морроу.

Компанія Pine Gate вже володіє і управляє 17-ма іншими сонячними проєктами в Орегоні, купивши Sunstone Solar у Gallatin Power Partners у 2022 році. Крім того, цей проєкт — лише один із багатьох кроків, які Орегон робить для досягнення своєї мети з вироблення всієї електроенергії в штаті з чистих джерел енергії до 2040 року, одночасно усуваючи забруднення довкілля під час виробництва електроенергії.

Sunstone Solar під'єднається до мережі через Bonneville Power Administration через систему Umatilla Electric Cooperative; проєктування і закупівлі розпочнуться на початку 2025 року, а поетапне будівництво, як очікують, почнеться 2026 року.

Нагадаємо, японська компанія Japan Space Systems заявила про успішне тестування системи передавання енергії на великі відстані в рамках проєкту з відправлення сонячної енергії з космосу на Землю у вигляді мікрохвиль.

Зі свого боку команда японських вчених з Університету Тохоку створила сонячні елементи, які забезпечують як прозорість панелей, так і високу енергоефективність.