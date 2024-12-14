Крупнейшую солнечную электростанцию запускают в США: будет питать 800 000 домов

Для проекта потребуется 4 миллиона панелей и огромные инвестиции в сельское хозяйство.

Related video

В США в 2026 году построят крупнейшую солнечную электростанцию Sunstone Solar мощностью 1200 МВт. Об этом проекте сообщает портал Solar Powe World.

Правительство штата Орегон одобрило строительство объекта, который станет самым крупным в США. Электростанция должна состоять из 4 миллионов солнечных панелей, которые потенциально смогут обеспечить электроэнергией 800 000 домов, а также системы хранения на 1200 МВт. Бонневильское энергетическое управление (Bonneville Power Administration) подключит ее к центральной сети через систему энергокомпании Umatilla Electric Cooperative.

Генеральный директор компании Pine Gate Renewables, разрабатывающей решения для добычи солнечной энергии, Бен Катт рассказал, что процесс выдачи разрешений на строительство энергетических объектов в Орегоне является одним из самых строгих в стране. В регионе строго регулируют, где можно устанавливать солнечные панели, чтобы оставить лучшие участки сельскому хозяйству. Однако такие проекты, как Sunstone Solar, могут получить специальное разрешение, если продемонстрируют явную выгоду для региона.

Pine Gate Renewables планирует начать строительство в 2026 году и инвестирует более $1000 на акр (около 4 квадратных километров) для поддержки местного сельского хозяйства. Инициатива внесет около $11 млн в фонд помощи фермерам, выращивающим пшеницу. Проектирование и первые закупки начнутся уже в 2025 году.

Компания уже владеет и управляет 17 другими солнечными проектами в Орегоне, купив Sunstone Solar у Gallatin Power Partners в 2022 году. Кроме того, этот проект — лишь один из многих шагов, которые Орегон предпринимает для достижения своей цели по выработке всей электроэнергии в штате из чистых источников энергии к 2040 году, одновременно устраняя загрязнение окружающей среды при производстве электроэнергии.

США сейчас активно развивает альтернативные источники энергии, но пока существенно отстают от Китая. Летом в районе Синьцзян запустили самую крупную в мире солнечную станцию мощностью 3,5 ГВт и площадью 133,33 квадратных километра. Она способна производить около 6,09 млрд кВт*ч электроэнергии в год.

Недавно Китайская компания CHN Energy запустила вторую по величине солнечную ферму мощностью 3 ГВт. Ожидается, что она сможет обеспечить электричеством 2 миллиона домов, производя до 7 ТВт*ч в год.