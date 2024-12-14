Найбільшу сонячну електростанцію запускають у США: живитиме 800 000 будинків

Для проєкту потрібно 4 мільйони панелей і величезні інвестиції в сільське господарство.

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У США 2026 року побудують найбільшу сонячну електростанцію Sunstone Solar потужністю 1200 МВт. Про цей проєкт повідомляє портал Solar Powe World.

Уряд штату Орегон схвалив будівництво об'єкта, який стане найбільшим у США. Електростанція має складатися з 4 мільйонів сонячних панелей, які потенційно зможуть забезпечити електроенергією 800 000 будинків, а також системи зберігання на 1200 МВт. Бонневільське енергетичне управління (Bonneville Power Administration) підключить її до центральної мережі через систему енергокомпанії Umatilla Electric Cooperative.

Генеральний директор компанії Pine Gate Renewables, що розробляє рішення для видобутку сонячної енергії, Бен Катт розповів, що процес видачі дозволів на будівництво енергетичних об'єктів в Орегоні є одним із найсуворіших у країні. У регіоні суворо регулюють, де можна встановлювати сонячні панелі, щоб залишити найкращі ділянки сільському господарству. Однак такі проєкти, як Sunstone Solar, можуть отримати спеціальний дозвіл, якщо продемонструють явну вигоду для регіону.

Pine Gate Renewables планує почати будівництво у 2026 році та інвестує понад $1000 на акр (близько 4 квадратних кілометрів) для підтримки місцевого сільського господарства. Ініціатива внесе близько $11 млн у фонд допомоги фермерам, які вирощують пшеницю. Проєктування і перші закупівлі почнуться вже 2025 року.

Компанія вже володіє і управляє 17 іншими сонячними проєктами в Орегоні, купивши Sunstone Solar у Gallatin Power Partners у 2022 році. Крім того, цей проєкт — лише один із багатьох кроків, які Орегон робить для досягнення своєї мети з вироблення всієї електроенергії в штаті з чистих джерел енергії до 2040 року, одночасно усуваючи забруднення навколишнього середовища під час виробництва електроенергії.

США зараз активно розвиває альтернативні джерела енергії, але поки що суттєво відстають від Китаю. Влітку в районі Сіньцзян запустили найбільшу у світі сонячну станцію потужністю 3,5 ГВт і площею 133,33 квадратних кілометра. Вона здатна виробляти близько 6,09 млрд кВт*год електроенергії на рік.

Нещодавно Китайська компанія CHN Energy запустила другу за величиною сонячну ферму потужністю 3 ГВт. Очікується, що вона зможе забезпечити електрикою 2 мільйони будинків, виробляючи до 7 ТВт*год на рік.