ВСУ получат наземные дроны Droid TW 12.7 с пулеметами: как будут уничтожать оккупантов (видео)

Беспилотный комплекс успешно прошел испытания. Он найдет цель даже в темноте и проедет куда угодно благодаря гусеницам.

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Министерство обороны Украины допустило к эксплуатации в армии и кодифицировало украинский боевой роботизированный комплекс Droid TW 12.7, вооруженный пулеметом. Об этом ведомство сообщило вечером 9 декабря на своем официальном сайте.

Как отмечает Минобороны, Droid TW 12.7 успешно прошел испытания в боевых условиях. Он может передвигаться даже по территориям со сложным рельефом благодаря гусеницам и поражать врагов, стреляя из пулемета Browning калибра 12.7. Управление осуществляется дистанционно с помощью планшета.

Разработала Droid TW 12.7 украинская компания DevDroid, в конце ноября она показала своего робота одесским журналистам с телеканала "Первый городской". Они отметили в комментарии сайту DEV.ua, что машина поддерживает связь с оператором благодаря LTE и Starlink.

DevDroid показала боевого робота Droid TW 12.7

Производители говорят, что их робот первым в Украине получил модуль с пулеметом Browning, который кодифицирован по стандартам НАТО. Он имеет запас из 300 патронов, а прицеливается с помощью оптико-электронной системы с тепловизором, поэтому найдет врага даже в ночной темноте. Droid TW 12.7 может действовать на расстоянии до 15 км от оператора.

Стоимость одного роботизированного комплекса колеблется от 26 000 до 29 000 долларов. Срок поставки в подразделения Сил обороны составляет до 45 дней.

В ноябре министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров сообщил, что украинские производители испытали 100 новых роботов военного назначения. Среди них были разные типы: для эвакуации раненых, логистики, минирования, а также роботы-камикадзе.