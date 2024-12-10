ЗСУ отримають наземні дрони Droid TW 12.7 з кулеметами: як нищитимуть окупантів (відео)

Безпілотний комплекс успішно пройшов випробування. Він знайде ціль навіть у темряві і проїде будь-куди завдяки гусеницям.

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Міністерство оборони України допустило до експлуатації у армії та кодифікувало український бойовий роботизований комплекс Droid TW 12.7, озброєний кулеметом. Про це відомство повідомило увечері 9 грудня на своєму офіційному сайті.

Як зазначає Міноборони, Droid TW 12.7 успішно пройшов випробування у бойових умовах. Він може пересуватися навіть по територіям зі складним рельєфом завдяки гусеницям і уражати ворогів, стріляючи з кулемета Browning калібру 12.7. Керування здійснюється дистанційно за допомогою планшета.

Розробила Droid TW 12.7 українська компанія DevDroid, наприкінці листопада вона показала свого робота одеським журналістам з телеканалу "Перший міський". Вони зазначили у коментарі сайту DEV.ua, що машина підтримує зв'язок з оператором завдяки LTE та Starlink.

DevDroid показала бойового робота Droid TW 12.7

Виробники кажуть, що їх робот першим в Україні отримав модуль з кулеметом Browning, що кодифікований за стандартами НАТО. Він має запас із 300 набоїв, а прицілюється за допомогою оптико-електронні системи з тепловізором, тож знайде ворога навіть у нічній темряві. Droid TW 12.7 може діяти на відстані до 15 км від оператора.

Вартість одного роботизованого комплекса коливається від 26 000 до 29 000 доларів. Термін постачання до підрозділів Сил оборони складає до 45 днів.

У листопаді міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров повідомив, що українські виробники випробували 100 нових роботів військового призначення. Серед них були різні типи: ля евакуації поранених, логістики, мінування, а також роботи-камікадзе.