Запущена вторая по величине в мире морская ветряная турбина: в чем ее уникальность

Устройство будет производить чистую электроэнергию с относительным сокращением выбросов парниковых газов на 99,93%.

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Самая большая в мире ветряная турбина перевозится в датский испытательный центр ветряных турбин Østerild. Ожидается, что она будет выдавать мощность 21 МВт. Об этом пишет Interesting Engineering.

Проект HIPPOW обеспечит установку, эксплуатацию и тестирование самого мощного в мире прототипа ветрогенератора для морской ветряной турбины. Проект проверит несколько новых технологических разработок и получит необходимые сертификаты, прежде чем начнется полномасштабное производство следующей модели ветрогенератора Siemens Gamesa.

Прототип будет установлен на испытательном поле в Остерилде, Дания, и будет производить чистую электроэнергию с относительным сокращением выбросов парниковых газов на 99,93%. Он станет первым в своем роде благодаря своим размерам и номинальной мощности, а также революционным инновациям, внедренным как в продукт, так и в процесс установки.

Новая морская модель Siemens Gamesa будет иметь на 40% большую мощность, чем самая большая в настоящее время турбина компании, платформа мощностью 14 МВт, которая может достигать 15 МВт с помощью фирменной функции Power Boost.

Также утверждается, что последние инновации Siemens Gamesa выходят за рамки современного уровня техники, предлагая надежные, экономичные, эффективные и еще более производительные решения.

Инновации будут в основном способствовать сокращению выбросов парниковых газов за счет производства возобновляемой энергии и цикличности. Прототип будет поставлять достаточно зеленой энергии для питания около 7000 средних датских домохозяйств в год, сокращая выбросы парниковых газов на 55 424 т эквивалента CO2 (tCO2e) в течение всего срока действия проекта.

Ранее мы писали, что в Британии возникла проблема с лишней "зеленой" энергией. Страна увеличила производство ветровой энергии, однако ее энергосистема не поспевает за темпами роста мощности, что приводит к перегрузкам.