Запущено другу за величиною у світі морську вітряну турбіну: у чому її унікальність

Пристрій вироблятиме чисту електроенергію з відносним скороченням викидів парникових газів на 99,93%.

Related video

Найбільшу у світі вітряну турбіну перевозять у данський випробувальний центр вітряних турбін Østerild. Очікується, що вона видаватиме потужність 21 МВт. Про це пише Interesting Engineering.

Проєкт HIPPOW забезпечить установку, експлуатацію та тестування найпотужнішого у світі прототипу вітрогенератора для морської вітряної турбіни. Проєкт перевірить кілька нових технологічних розробок і отримає необхідні сертифікати, перш ніж почнеться повномасштабне виробництво наступної моделі вітрогенератора Siemens Gamesa.

Прототип буде встановлено на випробувальному полі в Остерілді, Данія, і буде виробляти чисту електроенергію з відносним скороченням викидів парникових газів на 99,93%. Він стане першим у своєму роді завдяки своїм розмірам і номінальній потужності, а також революційним інноваціям, впровадженим як у продукт, так і в процес установки.

Нова морська модель Siemens Gamesa матиме на 40% більшу потужність, ніж найбільша на даний час турбіна компанії, платформа потужністю 14 МВт, яка може досягати 15 МВт за допомогою фірмової функції Power Boost.

Також стверджується, що останні інновації Siemens Gamesa виходять за рамки сучасного рівня техніки, пропонуючи надійні, економічні, ефективні та ще більш продуктивні рішення.

Інновації будуть в основному сприяти скороченню викидів парникових газів за рахунок виробництва відновлюваної енергії та циклічності. Прототип постачатиме достатньо зеленої енергії для живлення близько 7000 середніх датських домогосподарств на рік, скорочуючи викиди парникових газів на 55 424 т еквівалента CO2 (tCO2e) протягом усього терміну дії проєкту.

Раніше ми писали, що в Британії виникла проблема із зайвою "зеленою" енергією. Країна збільшила виробництво вітрової енергії, проте її енергосистема не встигає за темпами зростання потужності, що призводить до перевантажень.