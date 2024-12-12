25% владельцев смартфонов не хотят использовать ИИ: эксперты пояснили, почему

Опрос показывает, что более продолжительное время работы батареи и улучшенные функции камеры являются приоритетными для людей.

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Четверть владельцев смартфонов (25%) не считают функции ИИ полезными, 45% не хотят платить ежемесячную абонентскую плату за возможности ИИ, а 34% обеспокоены вопросами конфиденциальности. Об этом пишет CNET.

Поскольку такие производители смартфонов, как Apple, Google и Samsung, уделяют все больше внимания функциям ИИ в своих новейших устройствах, опрос CNET показал, что только 18% говорят, что интеграция ИИ является для них основным мотиватором при обновлении телефона.

По мнению респондентов, основными мотивами покупки нового устройства являются более длительное время автономной работы (61%), больший объем памяти (46%) и улучшенные функции камеры (38%).

Это происходит, когда Apple выпускает свою последнюю партию функций Apple Intelligence с iOS 18.2, включая интеграцию ChatGPT для Siri, возможность создавать собственные эмодзи с Genmoji и инструмент преобразования текста в изображение под названием Image Playground.

Производитель iPhone дебютировал с первым набором возможностей на базе ИИ в октябре, который включает в себя более умную Siri, инструменты письма на базе ИИ и редактирование фотографий. Apple Intelligence доступен на моделях iPhone 15 Pro и линейке iPhone 16 (а также на моделях iPad и Mac с чипом M1 и более поздними версиями).

Владельцы iPhone 16 также получают доступ к Visual Intelligence, визуальному инструменту поиска, который может помочь идентифицировать объекты и места вокруг и выводить любую соответствующую информацию. Google также активно использовала функции ИИ, когда представила серию Pixel 9 в августе, посвятив большую часть своего доклада обсуждению новых функций Gemini, таких, как Live, которая позволяет вести естественный диалог с виртуальным помощником. На своем июльском мероприятии Unpacked Samsung также рекламировала Galaxy AI, который может упростить такие задачи, как перевод сообщений и редактирование фотографий.

Эти новые функции полагаются на генеративный ИИ для создания текста или изображений или для улучшения цифровых помощников, сам ИИ был встроен в смартфоны в течение многих лет. Например, камера телефона использует ИИ для обработки изображений и размытия фона в портретном режиме, а Siri и Google Assistant всегда были основаны на ИИ (хотя и использовали менее продвинутые версии технологии). Поскольку эта новая волна ИИ представляет способы более явного выполнения задач на телефоне, а не вписывается в существующие функции, людям может потребоваться некоторое время, чтобы привыкнуть к ней.

ИИ может стоить дорого

Поскольку технологические гиганты продолжают внедрять эти функции ИИ, потребителям вскоре, возможно, придется платить цену, если они хотят продолжать ими пользоваться. На сайте Samsung говорится, что функции Galaxy AI "будут предоставляться бесплатно до конца 2025 года на поддерживаемых устройствах Samsung Galaxy". Чтобы использовать всю мощь Gemini в приложениях Google, нужно будет подписаться на Gemini Advanced. Вероятно, Apple также когда-нибудь может взимать плату за некоторые из своих функций iPhone на базе ИИ.

Почти половина владельцев смартфонов говорят, что не готовы платить дополнительные деньги за доступ к ИИ на своих телефонах. Это неудивительно, учитывая, как сильно усталость от подписки уже тяготит людей. Другое исследование CNET, проведенное в апреле, показало, что взрослые в США тратят в среднем 91 доллар на подписные услуги каждый месяц. Две трети респондентов заявили, что по крайней мере одна из их подписок подорожала за последний год. Добавление еще одной ежемесячной платы может быть не таким уж заманчивым.

Конфиденциальность остается ключевой проблемой, когда речь заходит об ИИ, причем треть (34%) владельцев смартфонов отмечают свое беспокойство в этом отношении. Технологические гиганты уделяют все больше внимания вопросам конфиденциальности во время своих докладов, посвященных ИИ. Например, на своей Всемирной конференции разработчиков в июне Apple отметила, что многие из ее моделей ИИ работают на устройстве, что обычно считается более конфиденциальным, поскольку информация не должна передаваться через Интернет. Когда задача требует большей вычислительной мощности, соответствующие данные будут отправляться на серверы Apple Silicon, и эти данные не будут храниться или предоставляться Apple, заявляет компания.

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Главные причины обновить смартфон

Поскольку ИИ является одной из последних причин, по которым потребители хотят обновить свои смартфоны, другие соображения, такие как более длительное время работы батареи, больше памяти и лучшие функции камеры, по-прежнему доминируют. Другие мотиваторы включают дисплей телефона и размер экрана (32%); сохранение той же экосистемы, например iOS или Android (24%); и цвет телефона (10%).

Из-за высокой стоимости устройств (многие флагманские телефоны обойдутся где-то между 800 и 1200 долларами) потребители могут не захотеть обновлять свои устройства так часто. Согласно опросу, 44% утверждают, что покупают новое устройство только тогда, когда их текущий телефон ломается или требует замены. Кроме того, 30% пользуются своими устройствами в течение трех лет или дольше, в то время как 18% обновляют свои устройства каждые два года, и только 8% покупают новый телефон каждый год.

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