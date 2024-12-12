25% власників смартфонів не хочуть використовувати ШІ: експерти пояснили, чому

Опитування показує, що триваліший час роботи батареї та поліпшені функції камери є пріоритетними для людей.

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Чверть власників смартфонів (25%) не вважають функції ШІ корисними, 45% не хочуть платити щомісячну абонентську плату за можливості ШІ, а 34% стурбовані питаннями конфіденційності. Про це пише CNET.

Оскільки такі виробники смартфонів, як Apple, Google і Samsung, приділяють дедалі більше уваги функціям ШІ у своїх найновіших пристроях, опитування CNET показало, що лише 18% кажуть, що інтеграція ШІ є для них основним мотиватором під час оновлення телефону.

На думку респондентів, основними мотивами купівлі нового пристрою є триваліший час автономної роботи (61%), більший об'єм пам'яті (46%) і поліпшені функції камери (38%).

Це відбувається, коли Apple випускає свою останню партію функцій Apple Intelligence з iOS 18.2, включно з інтеграцією ChatGPT для Siri, можливістю створювати власні емодзі з Genmoji та інструментом перетворення тексту в зображення під назвою Image Playground.

Виробник iPhone дебютував з першим набором можливостей на базі ШІ в жовтні, який містить розумнішу Siri, інструменти письма на базі ШІ та редагування фотографій. Apple Intelligence доступний на моделях iPhone 15 Pro і лінійці iPhone 16 (а також на моделях iPad і Mac з чипом M1 і пізнішими версіями).

Власники iPhone 16 також отримують доступ до Visual Intelligence, візуального інструменту пошуку, який може допомогти ідентифікувати об'єкти і місця навколо і виводити будь-яку відповідну інформацію. Google також активно використовувала функції ШІ, коли презентувала серію Pixel 9 у серпні, присвятивши більшу частину своєї доповіді обговоренню нових функцій Gemini, таких, як Live, що дає змогу вести природний діалог із віртуальним помічником. На своєму липневому заході Unpacked Samsung також рекламувала Galaxy AI, який може спростити такі завдання, як переклад повідомлень і редагування фотографій.

Ці нові функції покладаються на генеративний ШІ для створення тексту або зображень або для поліпшення цифрових помічників, сам ШІ був вбудований у смартфони протягом багатьох років. Наприклад, камера телефону використовує ШІ для обробки зображень і розмиття фону в портретному режимі, а Siri і Google Assistant завжди були засновані на ШІ (хоча і використовували менш просунуті версії технології). Оскільки ця нова хвиля ШІ представляє способи більш явного виконання завдань на телефоні, а не вписується в наявні функції, людям може знадобитися деякий час, щоб звикнути до неї.

ШІ може коштувати дорого

Оскільки технологічні гіганти продовжують впроваджувати ці функції ШІ, споживачам незабаром, можливо, доведеться платити ціну, якщо вони хочуть продовжувати ними користуватися. На сайті Samsung говориться, що функції Galaxy AI "надаватимуться безкоштовно до кінця 2025 року на підтримуваних пристроях Samsung Galaxy". Щоб використовувати всю міць Gemini в додатках Google, потрібно буде підписатися на Gemini Advanced. Імовірно, Apple також коли-небудь може стягувати плату за деякі зі своїх функцій iPhone на базі ШІ.

Майже половина власників смартфонів кажуть, що не готові платити додаткові гроші за доступ до ШІ на своїх телефонах. Це не дивно, враховуючи, як сильно втома від передплати вже обтяжує людей. Інше дослідження CNET, проведене у квітні, показало, що дорослі в США витрачають у середньому 91 долар на передплатні послуги щомісяця. Дві третини респондентів заявили, що принаймні одна з їхніх підписок подорожчала за останній рік. Додавання ще однієї щомісячної плати може бути не таким уже й привабливим.

Конфіденційність залишається ключовою проблемою, коли йдеться про ШІ, причому третина (34%) власників смартфонів відзначають своє занепокоєння щодо цього. Технологічні гіганти приділяють дедалі більше уваги питанням конфіденційності під час своїх доповідей, присвячених ШІ. Наприклад, на своїй Всесвітній конференції розробників у червні Apple зазначила, що багато хто з її моделей ШІ працюють на пристрої, який зазвичай вважається більш конфіденційним, оскільки інформація не повинна передаватися через Інтернет. Коли завдання вимагає більшої обчислювальної потужності, відповідні дані будуть відправлятися на сервери Apple Silicon, і ці дані не будуть зберігатися або надаватися Apple, заявляє компанія.

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Головні причини оновити смартфон

Оскільки ШІ є однією з останніх причин, через які споживачі хочуть оновити свої смартфони, інші міркування, як-от триваліший час роботи батареї, більше пам'яті та кращі функції камери, як і раніше, домінують. Інші мотиватори включають дисплей телефону і розмір екрана (32%); збереження тієї ж екосистеми, наприклад iOS або Android (24%); і колір телефону (10%).

Через високу вартість пристроїв (багато флагманських телефонів обійдуться десь між 800 і 1200 доларами) споживачі можуть не захотіти оновлювати свої пристрої так часто. Згідно з опитуванням, 44% стверджують, що купують новий пристрій тільки тоді, коли їхній поточний телефон ламається або потребує заміни. Крім того, 30% користуються своїми пристроями протягом трьох років або довше, тоді як 18% оновлюють свої пристрої кожні два роки, і лише 8% купують новий телефон щороку.

Раніше ми писали про найкращі смартфони з акумулятором 4000 мАг. Смартфони з батареями ємністю 4000 мАг забезпечують баланс потужності та продуктивності для використання протягом усього дня. Відповідні варіанти можна знайти в Apple, Motorola, OnePlus.