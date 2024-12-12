Лучшие ветрогенераторы из Китая: какие модели стоит купить в 2024 году (видео)

Недорогие современные турбины могут производить электричество даже при слабом ветре и обещают высокую мощность, но не всегда нужно верить продавцам на слово.

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Ветряные генераторы стали очень популярным источником электроэнергии наравне с солнечными станциями. YouTube-канал Gobi Express назвал пять лучших ветряных турбин из Китая, которые можно приобрести на площадке Aliexpress.

Ветрогенератор SL-3K/10K от SMARAAD

Турбина с горизонтальным ветряком может стать гибким и эффективным решением для разных потребностей. Китайский производитель SMARAAD предлагает несколько вариантов: мощность от 3 до 10 кВт и напряжение от 48 до 380 Вт.

Модель оснащена трехфазным генератором переменного тока с постоянными магнитами и имеет прочную конструкцию с валом из нержавеющей стали и тремя лопастями из усиленного стекловолокна. Она подходит для установки как на побережье, так и в глубине континента, чтобы питать фермы или частные дома. Стоимость составляет от 48 502 до 172 636 грн, можно заказать вместе с инвертором и контроллером заряда, но тогда будет дороже.

Характеристики

необходимая скорость ветра — 10 м/c;

скорость вращения — 100-500 об/мин;

диаметр ротора — 2,58 ~ 3,99 м;

заявленная мощность — 3000-10 000 Вт;

заявленное напряжение — 24 В/48 В/96 В/220 В/380В.

Ветрогенератор SL-3K/10K от SMARAAD

Ветрогенератор SMARAAD M3/M6

Модель от того же SMARAAD, способная работать, если верить производителю, при ветре от 3 м/c. Она оснащена генератором мощностью 60 кВт, обеспечивающим высокую выходную мощность 2000 Вт или 5000 Вт в зависимости от конфигурации. Одна турбина с напряжением 12 В стоит 12 485 грн.

Ее можно объединить с солнечным модулем мощность до 1000 Вт через гибридный контроллер заряда, который могут поставить в комплекте. Вместе с ними можно заказать инвертор или же приобрести его самостоятельно, поддерживаются модели от производителей из нескольких стран. Полностью автономная система обойдется в 50 536 грн.

Характеристики

длина лопастей — 81см / 95см;

номинальная мощность — 2000Вт/5000Вт;

номинальное напряжение — 24 В/48 В/96;

вес — 14кг/30кг.

Сборка ветрогенератора SMARAAD M6

Ветряная турбина VEVOR (VV-FLFDJ-S7-5Y500W12VKZQ)

Установка состоит из высококачественного алюминиевого корпуса, хвоста из нержавеющей стали и лопасти из нейлонового волокна. Материалы выдерживают температуры от -40 до +80 градусов Цельсия, поэтому в большинстве случаев не нужно беспокоиться о погоде.

Китайский производитель обещает, что установка запустится даже при слабом ветре — достаточно всего 2 м/c, эффективнее всего работает при 13 м/c и выдерживает скорость до 50 м/c. Она имеет высокую эффективность и слабые вибрации, защищена от коррозии и попадания воды.

Турбина оснащена трехфазным магнитным генератором, внешним контроллером заряда MPPT, тремя или пятью лопастями на выбор, а также кольцом, упрощающим установку ротора. Сам ветрогенератор можно устанавливать во дворах частных домов, на крышах и даже лодках. Стоимость составляет от 4 468 до 5958 грн в зависимости от конфигурации.

Характеристики

длина лопастей — 120 см;

номинальная мощность — 300 Вт/400 Вт/500 Вт;

номинальное напряжение — 12 В;

номинальная сила тока — 29 А;

минимальная скорость вращения — 900 об/мин.

Ветрогенератор VEVOR мощностью 500 Вт

Ветрогенератор VEVOR на 800 Вт

VEVOR также предлагает трехлопастную ветряную турбину мощностью 800 Вт в комплекте с контроллером мощности. Он выдерживает экстремальные температуры и работает с минимальным шумом в 55 дб. Встроенный тефлоновый провод обеспечивает термостойкость, защищая провода от повреждений в условиях перегрузки.

Для запуска турбины нужен ветер скоростью от 2,5 м/c, но для достижения максимальной мощности нужна скорость около 12 м/c. Стоит отметить, один из покупателей пожаловался, что при скорости ветра 10 м/c генератор вырабатывал всего 60 Вт и предположил, что показатель в 800 Вт просто недостижим.

Цена за такую модель — 6682 грн. На той же странице можно заказать турбину мощностью 500 Вт с тремя (4656 грн) или пятью (4809 грн) лопастями.

Характеристики

диаметр ротора с лопастями — 150 см;

номинальная мощность — 800 Вт;

номинальное напряжение — 12 В;

Вес турбины — 12,2 кг.

Описание ветрогенератора VEVOR на 800 Вт

Горизонтальный ветрогенератор SMARAAD SM6-6000

По словам продавца, несмотря на высокую заявленную мощность в 6 кВт и немалых размерах, ротор вращается уже при ветре в 2 м/c. Максимальная сила ветра, которую он может выдержать — 50 м/c. Как показывает практика, покупателям далеко не всегда удается достичь заявленной мощности даже в идеальных условиях.

Лопасти модели используют новый процесс точного литья под давлением в сочетании с оптимизированной аэродинамической формой и структурой, что должно повышать коэффициент использования и годовой объем производства энергии ветра. Корпус основы отлит из алюминиевого сплава с 2 вращающимися подшипниками для выдерживания сильных ветров и более безопасной работы.

Важно

На 30% легче и на 80% меньше: разработан инновационный дизайн ветрогенератора

Запатентованный генератор переменного тока с постоянными магнитами имеет специальный механизм, снижающий снижает крутящий момент для повышени производительности всей системы. Его можно объединить с солнечной электростанцией мощностью до 2,5 кВт.

Версия с напряжением 48 Вт в комплекте с инвертором и гибридным контроллером заряда стоит 38 656 грн. Весомое преимущество для покупателей из Украины — наличие товара на складе в Польше для более быстрой доставки.

Обзор лучших ветрогенераторов на Aliexpress

Ранее украинец Богдан Кушлик поделился опытом создания ветрогенератора своими руками. Его усовершенствованное устройство при хорошем ветре достигает мощности 600 Вт.