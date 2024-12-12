Найкращі вітрогенератори з Китаю: які моделі варто купити у 2024 році (відео)

Недорогі сучасні турбіни можуть виробляти електрику навіть за слабкого вітру й обіцяють високу потужність, але не завжди потрібно вірити продавцям на слово.

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Вітряні генератори стали дуже популярним джерелом електроенергії нарівні з сонячними станціями. YouTube-канал Gobi Express назвав п'ять найкращих вітряних турбін із Китаю, які можна придбати на майданчику Aliexpress.

Вітрогенератор SL-3K/10K від SMARAAD

Турбіна з горизонтальним вітряком може стати гнучким та ефективним рішенням для різних потреб. Китайський виробник SMARAAD пропонує кілька варіантів: потужність від 3 до 10 кВт і напругу від 48 до 380 Вт.

Модель оснащена трифазним генератором змінного струму з постійними магнітами і має міцну конструкцію з валом з нержавіючої сталі і трьома лопатями з посиленого скловолокна. Вона підходить для встановлення як на узбережжі, так і в глибині континенту, щоб живити ферми або приватні будинки. Вартість становить від 48 502 до 172 636 грн, можна замовити разом з інвертором і контролером заряду, але тоді буде дорожче.

Характеристики

необхідна швидкість вітру — 10 м/c;

швидкість обертання — 100-500 об/хв;

діаметр ротора — 2,58 ~ 3,99 м;

заявлена потужність — 3000-10 000 Вт;

заявлена напруга — 24 В/48 В/96 В/220 В/380В.

Вітрогенератор SL-3K/10K від SMARAAD

Вітрогенератор SMARAAD M3/M6

Модель від того ж SMARAAD, здатна працювати, якщо вірити виробнику, за вітру від 3 м/c. Вона оснащена генератором потужністю 60 кВт, що забезпечує високу вихідну потужність 2000 Вт або 5000 Вт залежно від конфігурації. Одна турбіна з напругою 12 В коштує 12 485 грн.

Її можна об'єднати із сонячним модулем потужністю до 1000 Вт через гібридний контролер заряду, який можуть поставити в комплекті. Разом із ними можна замовити інвертор або ж придбати його самостійно, підтримуються моделі від виробників із кількох країн. Повністю автономна система обійдеться в 50 536 грн.

Характеристики

довжина лопатей — 81см / 95см;

номінальна потужність — 2000Вт/5000Вт;

номінальна напруга — 24 В/48 В/96;

вага — 14кг/30кг.

Збірка вітрогенератора SMARAAD M6

Вітряна турбіна VEVOR (VV-FLFDJ-S7-5Y500W12VKZQ)

Установка складається з високоякісного алюмінієвого корпусу, хвоста з нержавіючої сталі та лопаті з нейлонового волокна. Матеріали витримують температури від -40 до +80 градусів Цельсія, тому в більшості випадків не потрібно турбуватися про погоду.

Китайський виробник обіцяє, що установка запуститься навіть за слабкого вітру — достатньо лише 2 м/c, найефективніше працює за 13 м/c і витримує швидкість до 50 м/c. Вона має високу ефективність і слабкі вібрації, захищена від корозії та потрапляння води.

Турбіна оснащена трифазним магнітним генератором, зовнішнім контролером заряду MPPT, трьома або п'ятьма лопатями на вибір, а також кільцем, що спрощує встановлення ротора. Сам вітрогенератор можна встановлювати у дворах приватних будинків, на дахах і навіть човнах. Вартість становить від 4 468 до 5958 грн залежно від конфігурації.

Характеристики

довжина лопатей — 120 см;

номінальна потужність — 300 Вт/400 Вт/500 Вт;

номінальна напруга — 12 В;

номінальна сила струму — 29 А;

мінімальна швидкість обертання — 900 об/хв.

Вітрогенератор VEVOR потужністю 500 Вт

Вітрогенератор VEVOR на 800 Вт

VEVOR також пропонує трилопатеву вітряну турбіну потужністю 800 Вт у комплекті з контролером потужності. Він витримує екстремальні температури і працює з мінімальним шумом у 55 дб. Вбудований тефлоновий дріт забезпечує термостійкість, захищаючи дроти від пошкоджень в умовах перевантаження.

Для запуску турбіни потрібен вітер швидкістю від 2,5 м/c, але для досягнення максимальної потужності потрібна швидкість близько 12 м/c. Варто зазначити, один із покупців поскаржився, що за швидкості вітру 10 м/c генератор виробляв лише 60 Вт і припустив, що показник у 800 Вт просто недосяжний.

Ціна за таку модель — 6682 грн. На тій же сторінці можна замовити турбіну потужністю 500 Вт з трьома (4656 грн) або п'ятьма (4809 грн) лопатями.

Характеристики

діаметр ротора з лопатями — 150 см;

номінальна потужність — 800 Вт;

номінальна напруга — 12 В;

Вага турбіни — 12,2 кг.

Опис вітрогенератора VEVOR на 800 Вт

Горизонтальний вітрогенератор SMARAAD SM6-6000 Горизонтальний вітрогенератор SMARAAD SM6-6000

За словами продавця, незважаючи на високу заявлену потужність у 6 кВт і чималі розміри, ротор обертається вже за вітру в 2 м/c. Максимальна сила вітру, яку він може витримати — 50 м/c. Як показує практика, покупцям далеко не завжди вдається досягти заявленої потужності навіть в ідеальних умовах.

Лопаті моделі використовують новий процес точного лиття під тиском у поєднанні з оптимізованою аеродинамічною формою та структурою, що повинно підвищувати коефіцієнт використання та річний обсяг виробництва енергії вітру. Корпус основи відлитий з алюмінієвого сплаву з 2 обертовими підшипниками для витримування сильних вітрів і більш безпечної роботи.

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Запатентований генератор змінного струму з постійними магнітами має спеціальний механізм, що знижує знижує крутний момент для підвищення продуктивності всієї системи. Його можна об'єднати із сонячною електростанцією потужністю до 2,5 кВт.

Версія з напругою 48 Вт у комплекті з інвертором і гібридним контролером заряду коштує 38 656 грн. Вагома перевага для покупців з України — наявність товару на складі в Польщі для більш швидкої доставки.

Огляд найкращих вітрогенераторів на Aliexpress

Раніше українець Богдан Кушлик поділився досвідом створення вітрогенератора своїми руками. Його вдосконалений пристрій за хорошого вітру досягає потужності 600 Вт.