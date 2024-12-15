Как пользоваться Google Maps на iPhone: несколько простых шагов для запуска приложения

Если использовать Google Maps в качестве навигационного приложения по умолчанию, оно не сработает. Вот как с этим разобраться.

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Начиная с iOS и iPadOS 14, Apple позволила пользователям менять браузер и почтового клиента по умолчанию. Хотя это был шаг в правильном направлении, по-прежнему нельзя менять приложения по умолчанию. И тем не менее есть способ использовать Google Maps в качестве основного навигационного приложения на iPhone. О том, как это сделать, рассказало издание Android Police.

Какое навигационное приложение установлено по умолчанию на iPhone и можно ли его изменить

Apple Maps стало картографическим приложением iPhone по умолчанию с момента обновления iOS 6 в 2012 году. Более ранние версии iOS поставлялись с Google Maps в качестве предустановленной опции из-за партнерства Apple и Google, но отношения испортились, когда Google отказалась предоставить Apple права на свою функцию голосовой пошаговой навигации.

Сегодня, при скачивании Google Maps, если использовать его в качестве навигационного приложения по умолчанию, оно не сработает. Устройства Apple его не поддерживают. В отличие от ОС Android с открытым исходным кодом от Google, Apple использует закрытую программную экосистему и контролирует, какие приложения можно установить в качестве приложений по умолчанию. После спора между Apple и Google обновление iOS 14 — это самое близкое, на что Apple подошла, чтобы позволить пользователям переключаться с приложений Apple.

Можно перейти на сторонний магазин и приложение для бесконтактной оплаты в европейских регионах, а также загружать приложения без ограничений. Однако Apple не рекомендует этот вариант из соображений безопасности. Компания также заявляет, что к концу 2024 года можно удалить несколько предустановленных приложений со своего устройства.

За пределами ЕС вам необходимо сделать джейлбрейк телефона, чтобы использовать приложения по умолчанию, кроме приложений почты и браузера. Однако это противоречит политике Apple и аннулирует гарантию. В худшем случае можно превратить свой телефон в кирпич.

Как установить Google Maps на iPhone и iPad

Нельзя сделать Google Maps навигационным приложением по умолчанию, но есть обходной путь. Сначала создается учетная запись Google, чтобы войти в нее и получить доступ ко всем функциям приложений Google. Затем устанавливается Chrome или Gmail из Apple App Store на свой iPhone и сделаете их браузером и почтовыми приложениями по умолчанию. Поскольку приложения Google интегрируют и обмениваются данными, можно открывать ссылки на карты в Google Maps через любое из них.

Как использовать Google Maps в качестве навигационного приложения iPhone через Gmail:

Загрузить и установите приложение Gmail из App Store. Перейти в Настройки > Gmail. Нажать "Почтовое приложение по умолчанию". Выбрать Gmail. Открыть Gmail с главного экрана iPhone или из библиотеки приложений. Если приложение используется впервые, нужно войти в учетную запись Google. Нажать значок меню в верхнем левом углу и выберите "Настройки" . В разделе "Общие" нажать "Приложения по умолчанию". В разделе "Карты" нажать "Google Карты". Когда происходит переход на ссылку карты в Gmail, она открывается в Google Картах. Установить флажок "Спрашивать, какое приложение использовать каждый раз", чтобы выбирать между Картами Apple и Картами Google при нажатии на ссылки на карте. Выбрать Готово в правом верхнем углу, чтобы сохранить настройки.

Как использовать Google Maps на iPhone через Google Chrome:

Если нет приложения Chrome, загрузить его из App Store и установить. Перейти в Настройки > Chrome. Нажать "Приложение браузера по умолчанию". Выбрать Chrome.

Теперь любая ссылка открывается в Chrome вместо Safari. Аналогично, Chrome открывает ссылки или адреса в Google Maps вместо Apple Maps.

Как использовать Google Maps через CarPlay на iPhone

CarPlay — это альтернатива Android Auto от Apple для программного обеспечения в автомобиле. Можно использовать CarPlay для разблокировки и запуска автомобиля, использования Apple Maps, приема и совершения звонков и диктовки сообщений. С выпуском iOS 17 эта функция становится лучше благодаря обновлениям, таким как SharePlay. Она позволяет пассажирам делиться музыкой в автомобиле.

CarPlay поддерживает Google Maps, но не как картографический сервис по умолчанию. Когда нужно узнать маршрут у Siri о маршруте, голосовой помощник открывает Apple Maps. Необходимо выбрать Google Maps, чтобы использовать его в CarPlay.

Загрузить и установить Google Maps. Завести машину. Подключить телефон к автомобилю. Если автомобиль поддерживает проводное соединение CarPlay, подключите iPhone к интерфейсному порту автомобиля. Если автомобиль поддерживает беспроводное соединение, телефон должен подключиться к автомобилю автоматически. Настроить телефон. Появится запрос с тремя вариантами: включить, отключить или всегда включать CarPlay, когда телефон подключен к автомобилю через USB. На дисплее CarPlay отображаются поддерживаемые приложения CarPlay на iPhone, включая "Телефон", "Сообщения", "Музыка", а также сторонние приложения, такие как iHeartRadio, Spotify и Google Maps, в сетке приложений. Нажмите на приложение Google Maps, чтобы открыть и использовать его.

Хотя Apple Maps — достойное навигационное приложение, Google Maps — лучший вариант для многих людей. Хотя вы не можете установить его в качестве навигационного приложения по умолчанию, есть обходные пути для его использования на iPhone. Чтобы максимально использовать Google Maps, ознакомьтесь с этими 10 трюками в Google Maps, которые упростят транспорт.

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