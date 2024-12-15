Як користуватися Google Maps на iPhone: кілька простих кроків для запуску програми

Якщо використовувати Google Maps як навігаційний додаток за замовчуванням, він не спрацює. Ось як із цим розібратися.

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Починаючи з iOS і iPadOS 14, Apple дозволила користувачам змінювати браузер і поштового клієнта за замовчуванням. Хоча це був крок у правильному напрямку, як і раніше, не можна змінювати програми за замовчуванням. І тим не менше є спосіб використовувати Google Maps як основний навігаційний додаток на iPhone. Про те, як це зробити, розповіло видання Android Police.

Який навігаційний додаток встановлено за замовчуванням на iPhone і чи можна його змінити

Apple Maps став картографічним додатком iPhone за замовчуванням з моменту оновлення iOS 6 у 2012 році. Більш ранні версії iOS постачалися з Google Maps як попередньо встановленою опцією через партнерство Apple і Google, але відносини зіпсувалися, коли Google відмовилася надати Apple права на свою функцію голосової покрокової навігації.

Сьогодні, під час скачування Google Maps, якщо використовувати його як навігаційний додаток за замовчуванням, він не спрацює. Пристрої Apple його не підтримують. На відміну від ОС Android з відкритим вихідним кодом від Google, Apple використовує закриту програмну екосистему і контролює, які додатки можна встановити як додатки за замовчуванням. Після суперечки між Apple і Google оновлення iOS 14 — це найближче, до чого Apple підійшла, щоб дозволити користувачам перемикатися з додатків Apple.

Можна перейти на сторонній магазин і додаток для безконтактної оплати в європейських регіонах, а також завантажувати застосунки без обмежень. Однак Apple не рекомендує цей варіант з міркувань безпеки. Компанія також заявляє, що до кінця 2024 року можна видалити кілька попередньо встановлених додатків зі свого пристрою.

За межами ЄС вам необхідно зробити джейлбрейк телефону, щоб використовувати додатки за замовчуванням, крім додатків пошти та браузера. Однак це суперечить політиці Apple і анулює гарантію. У гіршому випадку можна перетворити свій телефон на цеглу.

Як встановити Google Maps на iPhone та iPad

Не можна зробити Google Maps навігаційним додатком за замовчуванням, але є обхідний шлях. Спочатку створюється обліковий запис Google, щоб увійти в нього і отримати доступ до всіх функцій додатків Google. Потім встановлюється Chrome або Gmail з Apple App Store на свій iPhone і зробите їх браузером і поштовими додатками за замовчуванням. Оскільки додатки Google інтегрують і обмінюються даними, можна відкривати посилання на карти в Google Maps через будь-який з них.

Як використовувати Google Maps як навігаційний додаток iPhone через Gmail:

Завантажте та встановіть додаток Gmail з App Store. Перейти в Налаштування > Gmail. Натиснути "Поштовий додаток за замовчуванням". Вибрати Gmail. Відкрити Gmail з головного екрана iPhone або з бібліотеки додатків. Якщо додаток використовується вперше, потрібно увійти в обліковий запис Google. Натиснути значок меню у верхньому лівому кутку і вибрати "Налаштування". У розділі "Загальні" натиснути "Додатки за замовчуванням". У розділі "Карти" натиснути "Google Карти". Коли відбувається перехід на посилання карти в Gmail, вона відкривається в Google Картах. Установити прапорець "Запитувати, який застосунок використовувати щоразу", щоб обирати між Картами Apple і Картами Google під час натискання на посилання на карті. Вибрати Готово в правому верхньому куті, щоб зберегти налаштування.

Як використовувати Google Maps на iPhone через Google Chrome:

Якщо немає додатка Chrome, завантажити його з App Store і встановити. Перейти в Налаштування > Chrome. Натиснути "Додаток браузера за замовчуванням". Вибрати Chrome.

Тепер будь-яке посилання відкривається в Chrome замість Safari. Аналогічно, Chrome відкриває посилання або адреси в Google Maps замість Apple Maps.

Як використовувати Google Maps через CarPlay на iPhone

CarPlay — це альтернатива Android Auto від Apple для програмного забезпечення в автомобілі. Можна використовувати CarPlay для розблокування та запуску автомобіля, використання Apple Maps, приймання та здійснення дзвінків і диктування повідомлень. З випуском iOS 17 ця функція стає кращою завдяки оновленням, таким як SharePlay. Вона дозволяє пасажирам ділитися музикою в автомобілі.

CarPlay підтримує Google Maps, але не як картографічний сервіс за замовчуванням. Коли потрібно дізнатися маршрут у Siri про маршрут, голосовий помічник відкриває Apple Maps. Необхідно вибрати Google Maps, щоб використовувати його в CarPlay.

Завантажити та встановити Google Maps. Завести машину. Підключити телефон до автомобіля. Якщо автомобіль підтримує дротове з'єднання CarPlay, підключіть iPhone до інтерфейсного порту автомобіля. Якщо автомобіль підтримує бездротове з'єднання, телефон має під'єднатися до автомобіля автоматично. Налаштувати телефон. З'явиться запит із трьома варіантами: увімкнути, вимкнути або завжди вмикати CarPlay, коли телефон під'єднано до автомобіля через USB. На дисплеї CarPlay відображаються підтримувані додатки CarPlay на iPhone, включно з "Телефоном", "Повідомленнями", "Музикою", а також сторонні додатки, як-от iHeartRadio, Spotify і Google Maps, у сітці додатків. Натисніть на додаток Google Maps, щоб відкрити і використовувати його.

Хоча Apple Maps — гідний навігаційний додаток, Google Maps — найкращий варіант для багатьох людей. Хоча ви не можете встановити його як навігаційний додаток за замовчуванням, є обхідні шляхи для його використання на iPhone. Щоб максимально використовувати Google Maps, ознайомтеся з цими 10 трюками в Google Maps, які спростять транспорт.

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