Лодка на солнечных батареях с ИИ фильтрует 2,5 млн литров воды каждый день: зачем

Самоходное судно, работающее на солнечной энергии, обеспечивает длительный период фильтрации воды в водоемах — 24 часа.

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Южнокорейский стартап Ecopeace разработал ряд современных автономных роботов специально для очистки озер. Об этом пишет Interesting Engineering.

Управляемая искусственным интеллектом (ИИ) "солнечная" лодка получила название Healing Boat. Ее дизайн вдохновлен натуральной галькой. Самоходное судно, работающее на солнечной энергии, обеспечивает длительный период фильтрации в течение 24 часов и вмещает до восьми человек, выполняя функции как очистителя воды, так и уникального транспортного средства. Оно способно отфильтровать целых 2,5 млн л воды в день, что представляет собой значительный шаг вперед в области экологически чистых технологий управления водными ресурсами.

Одной из самых интересных особенностей лодки-робота является ее многофункциональность. В течение дня она работает как экскурсионное судно, предлагающее 30-минутную прогулку, а вечером — это плавучее кафе, где представлены блюда от известных шеф-поваров.

Healing Boat была номинирована на престижную премию CES Innovation Award, которую она имеет шанс получить на выставке CES в Лас-Вегасе (США), запланированной на январь 2025 года. Эта награда подчеркивает уникальную концепцию судна и его потенциальное влияние на устойчивость пресноводных ресурсов.

Ecobot от Ecopeace

Помимо Healing Boat, компания Ecopeace разработала ряд более мелких роботов, которые фильтруют от 100 тыс. до 500 тыс. л воды ежедневно.

Роботы Ecopeace могут быстро оценивать качество воды и уровень ее загрязнения, что упрощает мониторинг, проводимый экологами. Например, компактный Ecobot, длиной и шириной 5 м, работая от солнечных панелей не имеет ограничений в питании электроэнергией, что обеспечивает его устойчивую функциональность. Он использует передовые алгоритмы ИИ для анализа данных в реальном времени по восьми параметрам качества воды. Результаты этого анализа позволяют ему быстро обнаруживать и устранять загрязнения, используя автоматизированные механизмы экстренной очистки.

Используя передовую робототехнику и экологически чистые методы, Ecopeace прокладывает новый курс к более чистой и здоровой воде для всех. Компания собирается представить свою продукцию на выставке CES 2025.

Как уже писал Фокус, ученые создали революционный метод производства топлива из воды и солнечного света. Исследователи представили новый способ создания водородного топлива без выбросов парниковых газов. Но технология находится еще в зачаточном состоянии.