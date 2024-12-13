Човен на сонячних батареях зі ШІ фільтрує 2,5 млн літрів води щодня: навіщо

Самохідне судно, що працює на сонячній енергії, забезпечує тривалий період фільтрації води у водоймах — 24 години.

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Південнокорейський стартап Ecopeace розробив низку сучасних автономних роботів спеціально для очищення озер. Про це пише Interesting Engineering.

Керований штучним інтелектом (ШІ) "сонячний" човен, керований штучним інтелектом, отримав назву Healing Boat. Його дизайн натхненний натуральною галькою. Самохідне судно, що працює на сонячній енергії, забезпечує тривалий період фільтрації протягом 24 годин і вміщує до восьми осіб, виконуючи функції як очищувача води, так і унікального транспортного засобу. Воно здатне відфільтрувати цілих 2,5 млн л води на день, що є значним кроком уперед у сфері екологічно чистих технологій управління водними ресурсами.

Однією з найцікавіших особливостей човна-робота є його багатофункціональність. Протягом дня він працює як екскурсійне судно, що пропонує 30-хвилинну прогулянку, а ввечері — це плавуче кафе, де представлені страви від відомих шеф-кухарів.

Healing Boat було номіновано на престижну премію CES Innovation Award, яку вона має шанс отримати на виставці CES у Лас-Вегасі (США), запланованій на січень 2025 року. Ця нагорода підкреслює унікальну концепцію судна та його потенційний вплив на стійкість прісноводних ресурсів.

Ecobot від Ecopeace

Крім Healing Boat, компанія Ecopeace розробила низку дрібніших роботів, які фільтрують від 100 тис. до 500 тис. л води щодня.

Роботи Ecopeace можуть швидко оцінювати якість води та рівень її забруднення, що спрощує моніторинг, який проводять екологи. Наприклад, компактний Ecobot, завдовжки та завширшки 5 м, працюючи від сонячних панелей, не має обмежень у живленні електроенергією, що забезпечує його стійку функціональність. Він використовує передові алгоритми ШІ для аналізу даних у реальному часі за вісьмома параметрами якості води. Результати цього аналізу дають йому змогу швидко виявляти та усувати забруднення, використовуючи автоматизовані механізми екстреного очищення.

Використовуючи передову робототехніку та екологічно чисті методи, Ecopeace прокладає новий курс до чистішої та здоровішої води для всіх. Компанія збирається представити свою продукцію на виставці CES 2025.

Як уже писав Фокус, вчені створили революційний метод виробництва палива з води і сонячного світла. Дослідники представили новий спосіб створення водневого палива без викидів парникових газів. Але технологія перебуває ще в зародковому стані.