Ниагарский водопад "выработал" рекордные 13,2 ТВт*ч энергии: как этого удалось достичь

Ниагарский водопад уже более 100 лет является источником чистой электроэнергии для канадской провинции Онтарио.

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Компания Ontario Power Generation (OPG) заявила, что в прошлом году ее гидроэлектростанции на Ниагарском водопаде выработали рекордное количество электроэнергии в 13,2 ТВт*ч. Об этом пишет ECONews.

Сообщается, что OPG достигла самого высокого уровня производства энергии на своих станциях в Ниагаре с 1982 года. Это стало возможно благодаря последовательному улучшению гидроэнергетики на протяжении 40 лет.

"Это не совпадение, а результат стратегического управления, стратегических планов и модернизаций на переднем крае", — говорится в статье.

По данным портала, на Ниагарском водопаде работают электростанции Sir Adam Beck I & II и станции DeCew, которые в настоящее время поставляют 10% электроэнергии, необходимой в Онтарио. В 2022 году станции Sir Adam Beck I исполнилось 100 лет, а DeCew I была введена в эксплуатацию более 125 лет назад.

Как отмечают в издании, в 2022 году была проведена реконструкция двух энергоблоков на станции Sir Adam Beck I. Это увеличило мощность станции на 125 МВ и улучшило уровень обслуживания. OPG также планирует потратить на реконструкцию гидроэлектростанций в Ниагаре еще 1 миллиард канадских долларов, улучшив до 25 генерирующих агрегатов в течение следующих 15 лет, начиная с 2025 года.

"Две основные гидростанции на Ниагарском водопаде символизируют то, что можно сделать, если приложить время, усилия, изобретательность и видение. Сейчас, когда эти гидростанции готовы осветить провинцию на ближайшие сто лет, они также символизируют новое, более чистое завтра не только для Онтарио, но и для всего мира", — говорится в статье.

Напомним, израильская компания Eco Wave Power официально запустила свой демонстрационный проект по генерации электроэнергии из морских волн в порту Яффо.

Также сообщалось, что ученые предложили объединить систему хранения энергии на основе сжатого воздуха (CAES) с плавучими фотоэлектрическими солнечными панелями с помощью новой стратегии управления энергией.