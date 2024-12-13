Ніагарський водоспад "виробив" рекордні 13,2 ТВт*год енергії: як цього вдалося досягти

Ніагарський водоспад уже понад 100 років є джерелом чистої електроенергії для канадської провінції Онтаріо.

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Компанія Ontario Power Generation (OPG) заявила, що минулого року її гідроелектростанції на Ніагарському водоспаді виробили рекордну кількість електроенергії в 13,2 ТВт*год. Про це пише ECONews.

Повідомляється, що OPG досягла найвищого рівня виробництва енергії на своїх станціях у Ніагарі з 1982 року. Це стало можливо завдяки послідовному поліпшенню гідроенергетики протягом 40 років.

"Це не збіг, а результат стратегічного управління, стратегічних планів і модернізацій на передньому краї", — йдеться у статті.

За даними порталу, на Ніагарському водоспаді працюють електростанції Sir Adam Beck I & II і станції DeCew, які наразі постачають 10% електроенергії, необхідної в Онтаріо. У 2022 році станції Sir Adam Beck I виповнилося 100 років, а DeCew I було введено в експлуатацію понад 125 років тому.

Як зазначають у виданні, у 2022 році було проведено реконструкцію двох енергоблоків на станції Sir Adam Beck I. Це збільшило потужність станції на 125 МВ і поліпшило рівень обслуговування. OPG також планує витратити на реконструкцію гідроелектростанцій у Ніагарі ще 1 мільярд канадських доларів, поліпшивши до 25 генерувальних агрегатів протягом наступних 15 років, починаючи з 2025 року.

"Дві основні гідростанції на Ніагарському водоспаді символізують те, що можна зробити, якщо докласти часу, зусиль, винахідливості та бачення. Нині, коли ці гідростанції готові висвітлити провінцію на найближчі сто років, вони також символізують нове, чистіше завтра не тільки для Онтаріо, а й для всього світу", — ідеться в статті.

Нагадаємо, ізраїльська компанія Eco Wave Power офіційно запустила свій демонстраційний проєкт із генерації електроенергії з морських хвиль у порту Яффо.

Також повідомлялося, що вчені запропонували об'єднати систему зберігання енергії на основі стисненого повітря (CAES) з плавучими фотоелектричними сонячними панелями за допомогою нової стратегії управління енергією.