Samsung Galaxy S25 может получить зарядку типа MagSafe, но не все так просто

Серия Samsung Galaxy S25 может не поддерживать беспроводную зарядку Qi2 изначально, но ее можно осуществить через магнитный чехол.

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Ожидается, что базовая модель Galaxy S25 будет иметь 128 ГБ памяти, в то время как другие модели предлагают варианты с объемом памяти 256 ГБ и больше. Об этом пишет Android Police.

Если слухи верны, то до официального представления серии Samsung Galaxy S25 осталось чуть больше месяца, и, как и ожидалось, количество утечек растет. Galaxy S25 может стать первым флагманом Android с беспроводной зарядкой Qi2. Однако в новом отчете утверждается, что она может поддерживаться не изначально, а через магнитный чехол.

Отчет SuomiMobilii, основанный на данных, случайно опубликованных финским оператором, перечислил несколько чехлов первой партии для серии Galaxy S25 при запуске. Samsung обычно выпускает различные чехлы вместе со своими флагманскими смартфонами, но примечательным дополнением здесь является новый чехол Magnet Case. Это говорит о том, что серия Galaxy S25 может официально не поддерживать беспроводную зарядку Qi2 сама по себе, но может включить ее (в некотором роде) через этот аксессуар.

Это будет первый раз, когда Samsung выпустит чехол Magnet Case для своих флагманских телефонов Galaxy. Ранее компания предупреждала, что магнитные чехлы могут помешать работе S Pen, но, похоже, Samsung решила эту проблему с серией Galaxy S25. Сообщается, что чехол Magnet Case позволит использовать беспроводную зарядку Qi2 и обеспечит совместимость с другими аксессуарами MagSafe.

Другие бренды Android, такие как OnePlus с OnePlus 13 и OPPO с Find X8 Pro, также полагаются на магнитные чехлы для получения аналогичных возможностей, поскольку их телефоны не поддерживают встроенную поддержку Qi2.

В дополнение к корпусам, в отчете также перечислены варианты хранения и варианты цвета для серии Galaxy S25. Большинство этих деталей совпадают с тем, что было ранее: Galaxy S25 Ultra, как сообщается, будет поставляться в цветах Titanium Pink Gold, Titanium Blue/Black и Titanium Jade Green, в то время как базовые Galaxy S25 и Galaxy S25+ будут доступны в цветовых решениях Silver Shadow, Navy, Mint и Ice Blue.

Одной из примечательных деталей является то, что базовый Galaxy S25 может снова начаться с 128 ГБ памяти. В то время как Samsung увеличил базовый объем памяти Galaxy S24+ до 256 ГБ, похоже, что стандартный Galaxy S25 останется с 128 ГБ, наряду с опцией для 256 ГБ. С другой стороны, S25+ и S25 Ultra будут начинаться с 256 ГБ, а 512 ГБ будут опцией более высокого уровня. S25 Ultra также будет включать вариант на 1 ТБ, вероятно, в паре с 16 ГБ оперативной памяти, как ранее сообщалось.

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