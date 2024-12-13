Samsung Galaxy S25 може отримати зарядку типу MagSafe, але не все так просто

Серія Samsung Galaxy S25 може не підтримувати бездротову зарядку Qi2 спочатку, але її можна здійснити через магнітний чохол.

Related video

Очікується, що базова модель Galaxy S25 матиме 128 ГБ пам'яті, в той час як інші моделі пропонують варіанти з об'ємом пам'яті 256 ГБ і більше. Про це пише Android Police.

Якщо чутки вірні, то до офіційного представлення серії Samsung Galaxy S25 залишилося трохи понад місяць, і, як і очікувалося, кількість витоків зростає. Galaxy S25 може стати першим флагманом Android з бездротовою зарядкою Qi2. Однак у новому звіті стверджується, що вона може підтримуватися не спочатку, а через магнітний чохол.

Звіт SuomiMobilii, заснований на даних, випадково опублікованих фінським оператором, перерахував кілька чохлів першої партії для серії Galaxy S25 під час запуску. Samsung зазвичай випускає різні чохли разом зі своїми флагманськими смартфонами, але примітним доповненням тут є новий чохол Magnet Case. Це говорить про те, що серія Galaxy S25 може офіційно не підтримувати бездротову зарядку Qi2 сама по собі, але може увімкнути її (до певної міри) через цей аксесуар.

Це буде перший раз, коли Samsung випустить чохол Magnet Case для своїх флагманських телефонів Galaxy. Раніше компанія попереджала, що магнітні чохли можуть перешкодити роботі S Pen, але, схоже, Samsung розв'язала цю проблему із серією Galaxy S25. Повідомляється, що чохол Magnet Case дозволить використовувати бездротову зарядку Qi2 і забезпечить сумісність з іншими аксесуарами MagSafe.

Інші бренди Android, як-от OnePlus з OnePlus 13 і OPPO з Find X8 Pro, також покладаються на магнітні чохли для отримання аналогічних можливостей, оскільки їхні телефони не підтримують вбудовану підтримку Qi2.

На додаток до корпусів, у звіті також перераховані варіанти зберігання і варіанти кольору для серії Galaxy S25. Більшість цих деталей збігаються з тим, що було раніше: Galaxy S25 Ultra, як повідомляється, постачатиметься в кольорах Titanium Pink Gold, Titanium Blue/Black і Titanium Jade Green, тоді як базові Galaxy S25 і Galaxy S25+ будуть доступні в колірних рішеннях Silver Shadow, Navy, Mint і Ice Blue.

Однією з примітних деталей є те, що базовий Galaxy S25 може знову початися з 128 ГБ пам'яті. У той час як Samsung збільшив базовий об'єм пам'яті Galaxy S24+ до 256 ГБ, схоже, що стандартний Galaxy S25 залишиться з 128 ГБ, поряд з опцією для 256 ГБ. З іншого боку, S25+ і S25 Ultra починатимуться з 256 ГБ, а 512 ГБ будуть опцією більш високого рівня. S25 Ultra також включатиме варіант на 1 ТБ, імовірно, в парі з 16 ГБ оперативної пам'яті, як раніше повідомлялося.

Також ми писали, як продовжити термін служби акумулятора смартфона. Реалізація шести простих порад допоможе максимально ефективно використовувати телефон, гарантуючи, що він пропрацює автономно довше протягом дня.