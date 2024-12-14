В США нашли мертвым экс-сотрудника OpenAI: обвинял разработчиков ChatGPT в нарушении закона

Экспертиза показала, что причиной смерти 26-летнего экс-сотрудника OpenAI стало самоубийство. Однако смерть специалиста вызвала вспышку слухов в сфере разработок искусственного интеллекта.

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Бывшего сотрудника компании OpenAI Сучира Баладжи нашли мертвым в своей квартире в Сан-Франциско, который обвинил своего бывшего работодателя в нарушении закона об авторском праве. Об этом пишет издание The Times of India.

СМИ указывает, что сейчас уже провели судебно-медицинскую экспертизу причин смерти господина Баладжи. В ней говорится, что главной причиной смерти мужчины стало самоубийство.

Журналисты пишут, что Сучир Баладжи уволился из компании летом 2024-го, а в октябре обвинил разработчиков ChatGPT в нарушении законов об авторском праве. Он заявлял, что OpenAI использует чужой контент без разрешения.

Также медиа подчеркивает, что в конце 2023 года издание The New York Times подало иск к OpenAI и Microsoft. СМИ обвинило компанию в нарушении авторских прав и незаконном использовании журналистских материалов.

В иске представители медиа подчеркнули, что языковые модели ChatGPT и Bing Chat были созданы путем "копирования и использования миллионов новостных заметок, расследований, авторских колонок, обзоров и других материалов", а журналисты не давали разрешения на использование своих материалов.

Напомним, Фокус писал, что OpenAI случайно стерла доказательства NYT в судебном деле. Юристы газеты и других изданий потратили более 150 часов на поиск доказательств и более 1 миллиона долларов на судебный процесс.

Также мы рассказывали, что новая модель ChatGPT вышла из-под контроля людей и отрицает это. По словам тестировщиков, ИИ-модели очень подробно излагают свои планы и часто используют такие выражения, как "саботаж", "ложь" и "манипуляция".