У США знайшли мертвим експрацівника OpenAI: звинувачував розробників ChatGPT в порушенні закону

Експертиза показала, що причиною смерті 26-річного експрацівника OpenAI стало самогубство. Однак смерть фахівця викликала спалах чуток у сфері розробок штучного інтелекту.

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Колишнього співробітника компанії OpenAI Сучіра Баладжі знайшли мертвим у своїй квартирі у Сан-Франциско, який звинуватив свого колишнього роботодавця у порушенні закону про авторське право. Про це пише видання The Times of India.

ЗМІ вказує, що наразі вже провели судово-медичну експертизу причин смерті пана Баладжі. В ній йдеться, що головною причиною смерті чоловіка стало самогубство.

Журналісти пишуть, що Сучір Баладжі звільнився з компанії влітку 2024-го, а в жовтні звинуватив розробників ChatGPT у порушенні законів про авторське право. Він заявляв, що OpenAI використовує чужий контент без дозволу.

Також медіа підкреслює, що наприкінці 2023 року видання The New York Times подало позов до OpenAI та Microsoft. ЗМІ звинуватило компанію в порушенні авторських прав та незаконному використанні журналістських матеріалів.

У позові представники медіа підкреслили, що мовні моделі ChatGPT та Bing Chat були створені шляхом "копіювання та використання мільйонів новинних нотаток, розслідувань, авторських колонок, оглядів та інших матеріалів", а журналісти не давали дозволу на використання своїх матеріалів.

Нагадаємо, Фокус писав, що OpenAI випадково стерла докази NYT у судовій справі. Юристи газети та інших видань витратили понад 150 годин на пошук доказів і понад 1 мільйон доларів на судовий процес.

Також ми розповідали, що нова модель ChatGPT вийшла з-під контролю людей і заперечує це. За словами тестувальників, ШІ-моделі дуже докладно викладають свої плани та часто використовують такі вирази, як "саботаж", "брехня" і "маніпуляція".