Зарядит даже ноутбук: создан мини-солнечный генератор размером чуть больше смартфона

Небольшое устройство оснащено десятью складными солнечными панелями, а все вместе весит 560 граммов.

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Команда инженеров разработала портативный солнечный генератор Photonera, который в сложенном виде не намного больше современных флагманских смартфонов. Они собирают деньги для производства на краудфаундинговой платформе Kickstarter, передает сайт NotebookCheck.

Photonera оснащена 10 отдельными солнечными панелями, которые раскладываются и складываются. В сложенном виде устройство имеет размеры 96 x 146 x 40 миллиметров; в разложенном виде оно имеет размеры 278 x 480 x 22 миллиметра, а заявленный вес — 560 граммов. В корпус встроен дисплей, где отображаются ключевые показатели.

Солнечный генератор Photonera заряжает ноутбук Фото: Kickstarter

По словам создателей, фотоэлектрические элементы в идеальную погоду могут выдать мощность до 25 Вт. устройство может выдавать мощность до 65 Вт через USB PD, что является относительно высокой зарядной емкостью. Это означает, что заряжать с его помощью можно не только смартфоны, но и ноутбуки.

Впрочем, емкость аккумулятора — всего 10 000 мАч, поэтому для полной зарядки хорошего современного ноутбука его не хватит. С другой стороны, при хорошем солнечном освещении можно работать с ноутбуком достаточно долгое время без подключения к электросети. Кроме того, батарею генератора можно заряжать до 65 Вт через USB-C. Помимо порта USB-C, модель также имеет порт USB-A, который может выдавать мощность 24 Вт.

Солнечный генератор Photonera в разложенном виде Фото: Kickstarter

Photonera в настоящее время можно заказать через Kickstarter по стартовой цене около $79. Стоит учитывать, что кампания по сбору может провалиться, если стартап не соберет достаточное количество средств для реализации проекта.

Писали также о лучших солнечных генераторах для дома и квартиры. По сути своей — это мощные зарядные станции, которые подключаются к панелям и могут преобразовывать солнечную энергию в электричество.