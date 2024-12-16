Зарядить навіть ноутбук: створено мінісонячний генератор розміром трохи більше за смартфон

Невеликий пристрій оснащений десятьма складними сонячними панелями, а все разом важить 560 грамів.

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Команда інженерів розробила портативний сонячний генератор Photonera, який у складеному вигляді не набагато більший за сучасні флагманські смартфони. Вони збирають гроші для виробництва на краудфаундинговій платформі Kickstarter, передає сайт NotebookCheck.

Photonera оснащена 10 окремими сонячними панелями, які розкладаються і складаються. У складеному вигляді пристрій має розміри 96 x 146 x 40 міліметрів; у розкладеному вигляді він має розміри 278 x 480 x 22 міліметри, а заявлена вага — 560 грамів. У корпус вбудовано дисплей, де відображаються ключові показники.

Сонячний генератор Photonera заряджає ноутбук Фото: Kickstarter

За словами творців, фотоелектричні елементи в ідеальну погоду можуть видати потужність до 25 Вт, пристрій може видавати потужність до 65 Вт через USB PD, що є відносно високою зарядною ємністю. Це означає, що заряджати з його допомогою можна не тільки смартфони, а й ноутбуки.

Утім, ємність акумулятора — лише 10 000 мАг, тому для повної зарядки хорошого сучасного ноутбука його не вистачить. З іншого боку, за хорошого сонячного освітлення можна працювати з ноутбуком досить довгий час без підключення до електромережі. Крім того, батарею генератора можна заряджати до 65 Вт через USB-C. Крім порту USB-C, модель також має порт USB-A, який може видавати потужність 24 Вт.

Сонячний генератор Photonera в розкладеному вигляді Фото: Kickstarter

Photonera наразі можна замовити через Kickstarter за стартовою ціною приблизно $79. Варто враховувати, що кампанія зі збору може провалитися, якщо стартап не збере достатню кількість коштів для реалізації проєкту.

Писали також про найкращі сонячні генератори для дому та квартири. По суті своїй — це потужні зарядні станції, які підключаються до панелей і можуть перетворювати сонячну енергію в електрику.