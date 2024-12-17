Прощайте, ветряки: новая турбина с магнитной левитацией обеспечит бесплатное электричество

Турбина Eolic Cell Wall использует магнитную подвеску для минимизации контактной поверхности, что значительно улучшает ее производительность.

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Устройство Eolic Cell Wall располагает системой магнитной левитации для генерировании энергии ветра. Эта концепция технологии ветряных турбин предлагает новый подход к использованию электроэнергии в домохозяйствах, пишет ecoticias.com.

Eolic Wall разработана командой под руководством Альфредо Калле, которая внедряет энергию ветра в городскую и жилую среду. Прикрепленная к стене, эта турбина использует магнитную подвеску для минимизации контактной поверхности, что значительно улучшает ее производительность. Она не требует громоздких установок, которые используются для обычных турбин.

В отличие от ветряков, которым требуются большие площади, Eolic Wall может быть интегрирована в городскую среду. Технология основана на магнитной левитации. Обычно ветряные турбины теряют энергию из-за механического трения различных компонентов. Так вот система магнитной левитации уменьшает это трение и, таким образом, улучшает производительность. С таким ветряком домохозяйства получат менее массивное, менее шумное и более эффективное решение для генерирования ветровой энергии, подходящее для городских и пригородных жилых домов.

Кроме того, механизм без трения увеличивает срок службы турбины и снижает расходы на техническое обслуживание. Домовладельцы получают преимущество в виде долговечной системы подачи энергии, которая эффективна на протяжении всего срока службы. Эта надежность делает Eolic Wall инновацией и долгосрочной инвестицией в возобновляемый источник энергии.

Использование магнитной левитации также повышает безопасность и совместимость с окружающей средой. В отличие от обычных турбин, которые шумят и могут мешать фауне региона, Eolic Wall бесшумен и незначительно инвазивный. Эти особенности делают его идеальным для домашнего использования.

Ранее мы писали, что в Китае поломалась мощнейшая в мире ветряная турбина. Лопасти гигантской турбины мощностью 20 МВт столкнулись с "аномальными" условиями, из-за чего вышли из строя, утверждают в компании Mingyang.