Прощавайте, вітряки: нова турбіна з магнітною левітацією забезпечить безкоштовну електрику

Турбіна Eolic Cell Wall використовує магнітну підвіску для мінімізації контактної поверхні, що значно покращує її продуктивність.

Related video

Пристрій Eolic Cell Wall має в своєму розпорядженні систему магнітної левітації для генерування енергії вітру. Ця концепція технології вітряних турбін пропонує новий підхід до використання електроенергії в домогосподарствах, пише ecoticias.com.

Eolic Wall розроблена командою під керівництвом Альфредо Калле, яка впроваджує енергію вітру в міське та житлове середовище. Прикріплена до стіни, ця турбіна використовує магнітну підвіску для мінімізації контактної поверхні, що значно покращує її продуктивність. Вона не вимагає громіздких установок, які використовуються для звичайних турбін.

На відміну від вітряків, яким потрібні великі площі, Eolic Wall може бути інтегрована в міське середовище. Технологія заснована на магнітній левітації. Зазвичай вітряні турбіни втрачають енергію через механічне тертя різних компонентів. Так ось система магнітної левітації зменшує це тертя і, таким чином, покращує продуктивність. З таким вітряком домогосподарства отримають менш масивне, менш галасливе і більш ефективне рішення для генерування вітрової енергії, що підходить для міських і приміських житлових будинків.

Крім того, механізм без тертя збільшує термін служби турбіни і знижує витрати на технічне обслуговування. Домовласники отримують перевагу у вигляді довговічної системи подачі енергії, яка ефективна протягом усього терміну служби. Ця надійність робить Eolic Wall інновацією і довгостроковою інвестицією у відновлюване джерело енергії.

Використання магнітної левітації також підвищує безпеку та сумісність із навколишнім середовищем. На відміну від звичайних турбін, які шумлять і можуть заважати фауні регіону, Eolic Wall безшумний і незначно інвазивний. Ці особливості роблять його ідеальним для домашнього використання.

Раніше ми писали, що в Китаї поламалася найпотужніша у світі вітряна турбіна. Лопаті гігантської турбіни потужністю 20 МВт зіткнулися з "аномальними" умовами, через що вийшли з ладу, стверджують у компанії Mingyang.