Заміна дорогим обігрівачам: кого електричні цеглини забезпечать безкоштовним теплом

Вчені трохи змінили хімічний склад цегли, змусивши її проводити електроенергію і нагріватися до рекордної температури.

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Компанія Electrified Thermal Solutions будує систему з електропровідної цегли мегаватного масштабу, яка забезпечить дешеве опалення. Про це повідомляє сайт SciTechDaily.

Electrified Thermal планує ввести систему в експлуатацію протягом наступних семи місяців. У перспективі вона розраховує швидко і з низькими витратами розгорнути багато подібних комплексів на промислових об'єктах за допомогою партнерів-виробників.

Electrified Thermal утримує свої вогнетривкі масиви в ізольованих, готових металевих коробках. Стандартна система компанії може збирати і видавати близько 5 мегават енергії та зберігати близько 25 мегават-годин, хоча конструкцію і показники можна змінювати, залежно від потреб.

"Наступний рік стане дуже показовим для галузі. Ми будемо використовувати комерційну систему для демонстрації різних робочих точок, які необхідно побачити клієнтам, і ми сподіваємося запустити системи на об'єктах клієнтів до кінця року. Це буде величезним досягненням і першим для електричного опалення, тому що жодне інше рішення на ринку не може видавати такі температури, які можемо видавати ми", — заявив співзасновник компанії Деніел Стек.

Він закінчив Массачусетський технологічний інститут і працював над технологією теплових цеглин, що працюють від електрики з 2014 року. Ці батареї нагрівають спеціально розроблені керамічні вогнетривкі керамічні цеглини — матеріали, які традиційно використовують для ізоляції та зберігання тепла. У 2021 році він разом із колегами довів, що цеглини Electrified Thermal Solutions можуть ефективно зберігати тепло впродовж кількох годин і віддавати його, нагріваючи повітря або газ до 1800 градусів Цельсія — цього достатньо для забезпечення навіть найбільш енергоємних промислових процесів.

Вогнетривка цегла — це недорогі вироби з глини, які тисячоліттями використовувалися в камінах і печах. Деніел Стек разом із вченим Чарльзом Форсбергом у статті описали, як їх можна використовувати для зберігання тепла, нагріваючи за допомогою електрики з поновлюваних джерел енергії. Але система, як і раніше, використовувала електричні спіральні нагрівачі, що обмежують температуру. Крім того, вони часто виходять з ладу і перегорають.

Пізніше дослідники змінили хімічний склад цегли так, щоб вона проводила електроенергію і сама створювала тепло без посередників. Нові вироби на 98% збігаються зі звичайною вогнетривкою цеглою, тому наявні заводи можуть виробляти їх досить дешево.

Як працюють акумуляторні цеглини Electrified Thermal Solutions

"Від самого початку ми проєктували ці електронні блоки так, щоб їх можна було швидко масштабувати і швидко виробляти в рамках наявних ланцюжків поставок і виробничих процесів", — каже Стек.

Electrified Thermal продемонструвала здатність своєї системи виробляти високі температури і провела цикли її роботи у своїй штаб-квартирі в Медфорді, штат Массачусетс. Ця робота в сукупності принесла Electrified Thermal 40 мільйонів доларів від різних офісів Міністерства енергетики для масштабування технології та роботи з виробниками.

"Порівняно з іншими видами електричного опалення ми можемо працювати гарячіше і служити довше, ніж будь-яке інше рішення на ринку. Це дасть змогу замінити викопне паливо на багатьох промислових об'єктах", — додав співзасновник.

Раніше писали про "сонячні цеглини", які перетворять стіни на генератори енергії. Для їхнього створення інженери об'єднали текстильну керамічну технологію та перовскітні фотоелектричні елементи.