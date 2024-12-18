Замена дорогим обогревателям: кого электрические кирпичи обеспечат бесплатным теплом

Ученые немного изменили химический состав кирпичей, заставив их проводить электроэнергию и нагреваться до рекордной температуры.

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Компания Electrified Thermal Solutions строит систему из электропроводящих кирпичей мегаваттного масштаба, которая обеспечит дешевое отопление. Об этом сообщает сайт SciTechDaily.

Electrified Thermal планирует ввести систему в эксплуатацию в течение следующих семи месяцев. В перспективе она рассчитывает быстро и с низкими затратами развернуть много подобные комплексов на промышленных объектах с помощью партнеров-производителей.

Electrified Thermal содержит свои огнеупорные массивы в изолированных, готовых металлических коробках. Стандартная система компании может собирать и выдавать около 5 мегаватт энергии и хранить около 25 мегаватт-часов, хотя конструкцию и показатели можно менять, в зависимости от потребностей.

"Следующий год станет очень показательным для отрасли. Мы будем использовать коммерческую систему для демонстрации различных рабочих точек, которые необходимо увидеть клиентам, и мы надеемся запустить системы на объектах клиентов к концу года. Это будет огромным достижением и первым для электрического отопления, потому что ни одно другое решение на рынке не может выдавать такие температуры, которые можем выдавать мы", — заявил соучредитель компании Дэниел Стэк.

Он окончил Массачусетский технологический институт и работал над технологией тепловых кирпичей, работающих от электричества с 2014 года. Эти батареи нагревают специально разработанные керамические огнеупорные кирпичи — материалы, традиционно используемые для изоляции и хранения тепла. В 2021 году он вместе с коллегами доказал, что кирпичи Electrified Thermal Solutions могут эффективно хранить тепло в течение нескольких часов и отдавать его, нагревая воздух или газ до 1800 градусов Цельсия — этого достаточно для обеспечения даже самых энергоемких промышленных процессов.

Огнеупорные кирпичи — это недорогие изделия из глины, которые тысячелетиями использовались в каминах и печах. Дэниел Стэк вместе с ученым Чарльзом Форсбергом в статье описали, как их можно использовать для хранения тепла, нагревая с помощью электричества из возобновляемых источников энергии. Но система по-прежнему использовала электрические спиральные нагреватели, ограничивающие температуру. Кроме того, они часто выходят из строя и перегорают.

Позже исследователи изменили химический состав кирпичей так, чтобы они проводили электроэнергию и сами создавали тепло без посредников. Новые изделия на 98% совпадают с обычными огнеупорными кирпичами, поэтому существующие заводы могут производить их весьма дешево.

Как работают аккумуляторные кирпичи Electrified Thermal Solutions

"С самого начала мы проектировали эти электронные блоки так, чтобы их можно было быстро масштабировать и быстро производить в рамках существующих цепочек поставок и производственных процессов", — говорит Стэк.

Electrified Thermal продемонстрировала способность своей системы производить высокие температуры и провела циклы ее работы в своей штаб-квартире в Медфорде, штат Массачусетс. Эта работа в совокупности принесла Electrified Thermal 40 миллионов долларов от различных офисов Министерства энергетики для масштабирования технологии и работы с производителями.

"По сравнению с другими видами электрического отопления мы можем работать горячее и служить дольше, чем любое другое решение на рынке. Это позволит заменить ископаемое топливо на многих промышленных объектах", — добавил соучредитель.

Ранее писали о "солнечных кирпичах", которые превратят стены в генераторы энергии. Для их создания инженеры объединили текстильную керамическую технологию и перовскитные фотоэлектрические элементы.