Скоро выйдет серия смартфонов Moto G, в том числе ультрабюджетный Moto E15 (фото, видео)

Телефоны Moto G15, G15 Power, G05 и E15 получили яркие дисплеи и долговечные аккумуляторы.

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Motorola представила последние дополнения к линейке Moto G — смартфоны Moto G15, Moto G15 Power и Moto G05. Об этом пишет Android Police.

Компания также презентовала ультрадешевую модель Moto E15. Новые устройства оснащены сверхъяркими дисплеями, долговечными батареями и звуком Dolby Atmos.

смартфон серии Moto G

Moto G15, G15 Power и G05 фокусируются на дисплее и времени работы батареи. Производитель утверждает, что у них самые яркие дисплеи в своем ценовом диапазоне — хороший аргумент для доступных устройств, где видимость на открытом воздухе — проблема. Все четыре модели работают на одном и том же MediaTek Helio G81 Extreme SOC, поэтому основные различия заключаются в экранах, батареях и камерах.

Moto G15: 6,7-дюймовый дисплей Full HD+, аккумулятор емкостью 5200 мАч и четыре камеры по 50 Мп.

6,7-дюймовый дисплей Full HD+, аккумулятор емкостью 5200 мАч и четыре камеры по 50 Мп. Moto G15 Power: 6,7-дюймовый дисплей Full HD+, аккумулятор емкостью 6000 мАч и четыре камеры по 50 Мп.

6,7-дюймовый дисплей Full HD+, аккумулятор емкостью 6000 мАч и четыре камеры по 50 Мп. Moto G05: 6,7-дюймовый ЖК-дисплей с частотой 90 Гц, динамики Dolby Atmos с усилением басов, четыре камеры по 50 Мп.

6,7-дюймовый ЖК-дисплей с частотой 90 Гц, динамики Dolby Atmos с усилением басов, четыре камеры по 50 Мп. Moto E15: 6,7-дюймовый ЖК-дисплей с частотой обновления 90 Гц, основная камера 32 МП и разъем для наушников 3,5 мм.

Moto G15, G15 Power и G05 будут поставляться с ОС Android 15 из коробки. E15 будет выпущен с Android 14 (Go Edition) — легкой ОС для бюджетника.

Эти новые телефоны появятся на некоторых рынках Европы, Ближнего Востока, Латинской Америки и Азиатско-Тихоокеанского региона. Про цены пока ничего не известно, но устройства Motorola серии G обычно находятся в среднем ценовом диапазоне, в то время как E15, скорее всего, будет ультрабюджетным.

Смартфон серии Moto G

Напомним, обновление Google за ноябрь 2024 года добавляет в Android 15 удобную функцию экономии заряда батареи, которая заряжает телефон только до 80% за каждый цикл.